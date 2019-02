¿Qué es un APR en una tarjeta de crédito?

APR significa "annual percentage rate” o porcentaje de tasa anual.

La tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés) son intereses que se pagan por obtener un dinero prestado. Ya que el dinero que recibe de préstamos y tarjetas de crédito no es gratis. Recuerde que todo dinero prestado que usted obtenga va a costar más por los intereses.

Por ejemplo, cuando hablamos de APR en las tarjetas de crédito esto significa que usted pagará 20 centavos al año por cada dólar que deba, si el APR es de 20%. Sin embargo, con la mayoría de las tarjetas de crédito usted puede evitar pagar intereses si usted paga a tiempo.

Existen diferentes tipos de APR entre ellos se encuentran:

APR introductorio

Muchas tarjetas de crédito ofrecen APR introductorio de 0% por un plazo de 12 a 21 meses. APR introductorio significa que luego de que pase el plazo establecido el interés sube.

Por ejemplo, la tarjeta de crédito de Bank of America, la BankAmericard, ofrece 0% en intereses por 18 meses. Después de los 18 meses, el interés para compras y transferencias de saldo será de 15.24% a 25.24%.

APR por compras nuevas

Este tipo de APR es el más común en las tarjetas de crédito. Esta tasa de interés se aplica cuando realiza compras nuevas con la tarjeta de crédito, pero usted no salda el balance completo antes del período de gracia que establece la tarjeta. Un período de gracia es el lapso de tiempo que transcurre entre el final de un ciclo de facturación y la fecha en que debe hacer un pago. Durante el período de gracia no le cobran intereses, los intereses comenzarán a aplicar luego de la fecha de pago si usted no ha pagado.

APR por transferencias de balances

Un APR por transferencias aplica cuando usted transfiere dinero de una tarjeta a otra. Este APR no tiene período de gracia, por lo tanto se aplica al momento de realizar la transferencia.

APR por efectivo o “cash advance”

Este APR se aplica cuando usted retira dinero en efectivo de su tarjeta de crédito. Este APR suele ser uno de los más altos y se aplica al momento de realizar el retiro. Además, puede haber un cargo adicional.

APR de penalidad o incumplimento

Este tipo de APR se aplica cuando el pago mínimo no se recibe en la fecha o período de facturación. Además, incuplir con la fecha de facturación puede traer consecuencias negativas a su crédito.

APR variable y fijo

Un APR variable significa que este pueden cambiar en cualquier momento, mientras que un APR fijo permanece igual. Por ejemplo, la mayoría de la tarjetas de crédito tienen un interés variable que puede fluctuar entre 15.24% a 26.24%.

Si estas buscando tarjetas de credito con un APR bajo puedes considerar la Quiksilver de Capital One y la Discover it Cash Back.

Si estás buscando una tarjeta de crédito con 0% en interés introductorio, la tarjeta Quiksilver de Capital One ofrece 0% en APR durante los primeros 15 meses, en compras y transferencias de balance. Después de los 15 meses, el interés variable podría ser de 15.24% a 25.24%. Además, se te devuelve 1.5% en cada compra que realices.

Por otro lado, la tarjeta de crédito Discover it Cash Back ofrece 14.24% a 25.24% APR (variable); 0% en APR introductorio en compras y transferencias de balance por 14 meses y por cada compra que realices puedes recibir 5% del total de la compra de vuelta.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las tarjetas de crédito que tienen 0% en intereses?