¿Qué es un cheque y cuáles son los beneficios?

Aunque los cheques no se utilicen tanto, este método de pago tiene varios beneficios que debes conocer.

Un cheque es un documento bancario que se utiliza como una forma de pago. Al llenar el cheque usted le está indicando al banco que le entregue a la persona autorizada la cantidad de dinero que usted especifica en el documento.

Al tener una chequera usted tendrá otra opción para hacer sus compras o pagar sus deudas, ya que no necesita efectivo o una tarjeta de crédito para completar una transacción. De igual forma, debe saber que si por alguna razón usted desea cancelar o suspender el pago del cheque, usted lo puede hacer siempre y cuando el cheque no haya sido cobrado. No obstante, los bancos pueden cobrarle un cargo por cancelar o suspender el cheque.

Ventajas de pagar o comprar con un cheque:

No tendrás que cargar con dinero en efectivo Sin su firma el cheque no se puede cambiar por efectivo, por lo tanto no es válido. Te permite controlar los gastos.

Desventajas de utilizar los cheques:

Al pagar con cheque se corre el riesgo de que este no tenga fondos, si su cuenta de cheques no tiene suficiente dinero. Riesgo de robo o pérdida. Para cobrar el cheque y obtener el efectivo, la persona tiene que ir a un banco a realizar la transacción.

Si a usted le interesa abrir una cuenta de cheques, puede considerar los siguientes bancos:

En Chase puede obtener una chequera al abrir una cuenta de cheques en el banco. La cuenta Chase Premier Plus Checking no cobra cargos por cheques de ventanilla, giros postales y cheques de caja. Además puedes obtener los cheques personalizados o con el diseño de Chase sin cargos. El cargo mensual por los servicios de la cuenta son $25, pero usted eliminar los cargos si tiene $15,000 en una cuenta de Chase o si tiene una primera hipoteca de Chase vinculada, que califique, inscrita en pagos automáticos desde su cuenta de Chase.

Wells Fargo ofrece una cuenta de cheques llamada Everyday Checking en donde puedes obtener una chequera para realizar compras y pagar deudas. La cuenta requiere un depósito inicial mínimo de $25 y tiene un cargo mensual de $10, que puede evitar manteniendo un saldo diario mínimo de $1,500, entre otras cosas. Del mismo modo, Wells Fargo ofrece otra cuenta de cheques llamada Preferred Checking en donde puedes obtener $10 de descuento en cheques con estilo personal.

Te puede interesar: ¿Tener un crédito malo puede afectar la búsqueda de empleo?