¿Qué es un co-firmante en un préstamo y cuáles son los beneficios?

Antes de firmar un contrato como co-firmante conoce cuáles son sus responsabilidades.

Muchas personas necesitan un co-firmante para poder obtener un préstamo hipotecario, vehicular o personal, ya que no tienen crédito o el que tienen es “malo”. Si usted necesita un co-firmante para obtener un préstamo o un amigo le pidió que sea co-firmante en su préstamo debe tener mucho cuidado, puesto que un co-firmante está legalmente obligado a pagar el préstamo en su totalidad.

Los bancos o entidades financieras solicitan un co-firmante a las personas que no tienen historial crediticio o el crédito es bajo, porque de esta forma se aseguran de que alguien va a pagar el préstamo.

“Cuando usted es co-firmante, usted se compromete a pagar el préstamo por sí mismo. Esto significa que usted corre el riesgo de tener que pagar, de inmediato, algún pago que no se haya hecho”, aclara la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).

Los beneficios de tener un co-firmante con buen crédito, es que usted podría obtener una tasa de interés más baja. La tasa de interés es el porcentaje que usted paga por el dinero prestado.

Por otra parte, antes de usted comprometerse a ser co-firmante en un préstamo, debe estar seguro de que puede pagar la deuda si el prestatario no puede. Dado que, la entidad financiera puede cobrarle a usted la cantidad que adeuda el prestatario y hasta embargar su sueldo o cuentas bancarias. De esto ocurrir su crédito podría afectarse negativamente.

“El acreedor puede cobrarle la deuda a usted primero, antes de intentar cobrarle al prestatario. El acreedor puede utilizar contra usted los mismos métodos de cobranza de deudas que usa contra el prestatario, tal como demandarlo, embargar su sueldo, etc”, menciona la CFPB.

También debe tener en cuenta que al ser co-firmante en un préstamo vehicular o hipotecario, usted no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Es decir, el auto o la casa no es suya, es del prestatario, usted solamente está aceptando pagar el dinero prestado si el dueño no lo hace.

