¿Qué es una cuenta corriente?

Tener una cuenta corriente puede ser una manera efectiva de guardar su dinero.

Una cuenta corriente te permite depositar dinero y luego utilizarlo para realizar compras cotidianas o realizar transacciones utilizando una tarjeta de débito o cheques. La mayoría de las cuentas corrientes o de cheques tienen intereses, es decir el banco le paga a usted una cierta cantidad de dinero por tener la cuenta. Por lo general, los intereses son bajos en las cuentas corrientes y si son altos, pueden requerir un balance mínimo de por lo menos $3,000.

Por otra parte, estas cuentas también suelen tener cargos de mantenimiento o anuales. La mayoría de los bancos eliminan los cargos si usted añade depósito directo o mantiene la cantidad mínima que indica el banco en la cuenta corriente.

Por ejemplo, la cuenta de cheques Chase Total Checking de Chase te permite eliminar los cargos mensuales de $12, si cumple con uno de los siguientes requisitos: añade depósitos directos por un total de $500 o más en la cuenta, mantiene un saldo de $1,500 o más en esta cuenta al comienzo de cada día o si tiene un saldo promedio al comienzo del día de $5,000 o más en cualquier combinación de esta cuenta junto con otras cuentas de cheques y ahorros, y otros saldos de Chase vinculados que califiquen.

Por otra parte, la cuenta de cheques Rewards Checking de Axos no tiene cargos de mantenimiento ni cargos por no tener suficientes fondos. No obstante, si quieres ganar altos intereses debes realizar depósitos directos a la cuenta de $1,000 y utilizar por lo menos 15 veces al mes la tarjeta de débito.

Te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro y una cuenta de cheques?