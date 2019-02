¿Qué es una cuenta de Money Market?

Conoce las ventajas y desventajas de las cuentas “money market”.

Una cuenta “money market” es una cuenta de ahorro que por lo general tiene intereses más altos que las cuentas de ahorro tradicionales y requieren un depósito mayor. Sin embargo, muchos bancos que brindan sus servicios en línea ofrecen cuentas de ahorros con intereses más altos que las “money market”.

El dinero que depositas en una cuenta “money market” está asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), así que, si el banco o la cooperativa cierra el negocio, su dinero estará seguro.

Pero, ¿debería considerar abrir una cuenta “money market en vez de una cuenta de ahorro tradicional?

Todo depende de tus necesidades y metas financieras. Aquí te presentamos diferentes cuentas de ahorro para que compares sus ventajas y escojas la que mejor se adapte a tus necesidades.

Money Market

La cuenta “money market” de CIT Bank ofrece una de las tasas de interés más altas del mercado, 1.85% en porcentaje anual de rendimiento (APY, por sus siglas en inglés). Además, no tiene cargos mensuales ni de mantenimiento. Para poder abrir la cuenta “money market” debe realizar un depósito de $100. Por otro lado, solo permite 6 transacciones por ciclo de estado de cuenta.

Cuenta de Ahorro

La cuenta de ahorro Savings Builder de CIT Bank también tiene uno de los intereses más altos del mercado, 2.45% APY. Sin embargo, para poder comenzar a ganar intereses tendría que realizar depósitos mensuales de $100 o mantener un balance en la cuenta de $25,000. Para abrir la cuenta necesita realizar un depósito de $100.

Money Market

Ally es uno de los bancos en línea más populares de los Estados Unidos, ya que ofrece un excelente servicio al cliente y buenos intereses. Su cuenta de “money market” ofrece diferentes intereses dependiendo del tipo de balance que se tenga en la cuenta. Por ejemplo, si su balance es menor de $5,000 el interes sería 0.90% APY. Sin embargo, si usted tiene en la cuenta más de $25,000 el interés sería 1.00% APY. Por otro lado, la cuenta no tiene cargos mensuales.

Cuenta de Ahorro

La cuenta de ahorro de Ally no tiene cuotas mensuales de mantenimiento y usted puede depositar los cheques de forma remota con Ally eCheck Deposit. Los intereses de la cuenta de ahorro pueden llegar a 2.20% APY, sin importar el balance. Sin embargo, tiene un límite de seis transacciones por ciclo de estado de cuenta.

Money Market

Synchrony Bank ofrece una cuenta de “money market” con un interés de 1.20% APY y no tiene cargos mensuales. Además, no requiere que mantengas un balance mínimo en la cuenta para obtener los intereses. Sin embargo, el interés de la cuenta es variable y puede cambiar en cualquier momento.

Cuenta de Ahorro

La cuenta de ahorro de alto rendimiento de Synchrony tiene un interés de 2.25% APY y no requiere un saldo diario mínimo. Del mismo modo, no tiene cargos y no tiene que pagar por tarifas de mantenimiento asociadas. Además, puede obtener acceso a reembolsos de tarifas de cajeros automáticos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las 5 mejores cuentas de ahorro para el retiro?