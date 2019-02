¿Qué es una cuenta IRA?

Una cuenta para ahorrar

Una cuenta de retiro individual (IRA, por sus siglas en inglés) es una cuenta diseñada para guardar dinero con el fin de utilizarlo durante el retiro. Es por esto, que si deseas estar financieramente estable al jubilarte puedes considerar abrir una cuenta IRA.

Las cuentas destinadas para el retiro, como la IRA, ofrecen ventajas fiscales que pueden ayudarte a ahorrar más dinero. Por ejemplo, tener una IRA puede representar una deducción en la planilla de contribución sobre ingresos.

Los tipos de cuentas IRA más populares son las cuentas IRA tradicionales y las Roth IRA. Ambas cuentas te permiten ahorrar alrededor de 6,000 dólares por año, aunque estés contribuyendo a otros planes de retiro como el 401k.

Sin embargo, con una cuenta IRA tradicional, las contribuciones son deducibles de impuestos hasta el máximo que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) permite y no deberá impuestos hasta que retire los fondos. Por otro lado, las contribuciones a una Roth IRA no son deducibles, pero el dinero estará libre de impuestos cuando lo retires.

IRA Tradicional

Una cuenta IRA tradicional tiene dos beneficios principales:

Se difiere el pago de impuestos de las contribuciones que se realizan a la IRA hasta que se extraen los fondos.

Las contribuciones a las cuentas IRA pueden ser deducibles de impuestos.

Roth IRA

Beneficios de la cuenta Roth IRA:

Con la cuenta Roth IRA todas las contribuciones que se acumulan están exentas de impuestos si la extracción cumple con los requisitos de una distribución calificada.

La cantidad máxima permitida de las contribuciones se elimina gradualmente para los contribuyentes cuyos ingresos superan ciertos niveles. Según indica el IRS: “las cantidades de eliminación del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas en inglés) oscilan entre $184,000 a $194,000 para parejas casadas que presentan una declaración en conjunto, $117,000 a $132,000 para solteros y jefes de familia y $0 a $10,000 para personas casadas que declaran por separado”.

¿Qué cantidad puedo aportar anualmente a mi IRA?

Las contribuciones a una IRA se limitan a $5,500 o al 100 por ciento de los ingresos devengados, el monto que sea inferior. Mientras que las personas mayores de 50 años de edad pueden aportar hasta $6,500 o el 100% de los ingresos devengados, la cantidad que sea menor.

¿Cómo y cuándo puedo retirar dinero de mi IRA?



Puede retirar dinero de su IRA en cualquier momento, pero algunas entidades bancarias y el gobierno cobran penalidades por retirar dinero antes de lo establecido. Por otro lado, a partir del año que cumple 70 años y medio debe tomar una distribución mínima requerida de su IRA tradicional cada año. Usted tiene la opción de postergar su primera distribución hasta el 1 de abril del año siguiente en el que cumple 70 años, pero debe recibir el monto obligatorio antes del 1 de abril y tomar el monto del año en curso antes del 31 de diciembre.

Cuentas a las cuales puede aplicar:

En Conexus puedes abrir una IRA tradicional o una Roth IRA. El programa Supreme Account ofrece una tasa de interés de 1.50% APY y los certificados pueden llegar a obtener un tasa de interés de 3.50% APY. Además, la IRA Supreme Accounts no requieren un depósito mínimo para abrir la cuenta. Sin embargo, tiene intereses variables de acuerdo al balance. Según Connexus, con un balance entre $5,000 a $9,999.99 el interes sería de 1.25%.

Los bancos Ally ofrecen cuentas IRA de certificado de depósito con una tasa de interés de 2.75% APY. Por ejemplo, con un interés de 2.75% APY en 12 meses ganarías aproximadamente 687.50 dólares. Las cuentas IRA CD no tienen cargos de mantenimiento.

Capital One ofrece un programa de cuentas de retiro llamado 360. Las cuentas IRA de Capital One tienen un interés anual de 1.00% y no tienen cargos mensuales. Además no requieren un depósito mínimo para abrir la cuenta. Del mismo modo, Capital one ofrece Cuenta IRA de Certificado de depósito (CD) con una tasa de interés de 2.70% APY una de las más altas del mercado.

La entidad financiera ofrece una de las tasas de interés más altas del mercado. Ya que las cuentas IRA en Alliant pueden llegar a 2.10 % en intereses. Alliant no requiere un depósito mínimo y no hay cargos de mantenimiento.

En Bank of America puedes abrir una IRA rápido y fácil. Las cuentas IRA de Bank of America tienen un interés que puede variar entre 0.3% APY a 1.0% APY. Por ejemplo un IRA CD, con un término de 12 meses tiene un interés de 0.7% APY.

