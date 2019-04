¿Qué es una ejecución hipotecaria y por qué la debo evitar?

Si el prestamista conoce sus dificultades financieras, puede ayudarlo a evitar una ejecución hipotecaria.

Un banco puede quitarle su casa y venderla si usted no cumple con los pagos de su préstamo hipotecario. A este proceso se le llama ejecución hipotecaria, puesto que el banco lo desaloja de su casa por el incumplimiento en los pagos correspondientes.

Si a usted se le hace difícil pagar su préstamo hipotecario a tiempo, debe comunicarse lo más rápido posible con el banco o la institución financiera para evitar así una ejecución hipotecaria. Por lo general, una ejecución hipotecaria puede comenzar si usted se atrasa en más de un pago de su hipoteca.

Tipos de ejecución hipotecaria:

1. Ejecución hipotecaria judicial- Cuando el prestamista o el banco acude a un tribunal para radicar una demanda y realizar la ejecución hipotecaria. En este caso la persona demandada puede acudir al tribunal con un abogado, para tratar de llegar a un acuerdo con el prestamista y no perder su casa.

2. Ejecución hipotecaria no judicial- La ejecución hipotecaria no se llega a realizar a través de los tribunales, si no que el prestamista le avisa directamente a la persona de las posibles acciones que estarían tomando si no cumple con los pagos establecidos.

“Los procesos de ejecución hipotecaria exigen que los prestatarios sean notificados sobre las actuaciones y por lo general requieren un aviso público”, explica la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

Por lo tanto, si usted recibe una notificación o carta del banco informando de una posible ejecución hipotecaria, no la ignore. Debe comunicarse con la institución financiera y explicarle su situación económica. Algunos bancos, lo pueden ayudar a buscar alternativas para bajar la cantidad que debe pagar al mes de su préstamo hipotecario, como por ejemplo un refinanciamiento.

El programa Making Home Affordable del Departamento del Tesoro y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, brinda asesoría libre de costo para evitar una ejecución hipotecaria. El programa tiene empleados que hablan español y lo pueden ayudar y aclarar todas las preguntas que tenga. Recuerde, usted debe evitar a toda costa una ejecución hipotecaria, ya que puede afectar negativamente su crédito y perdería su hogar.

“Si usted comienza a trabajar a tiempo con su agencia de crédito, aunque tenga problemas para pagar su hipoteca, podría evitar la ejecución hipotecaria”, explica la página oficial del gobierno de los Estados Unidos.

Si usted tiene una puntuación de crédito baja debido a los retrasos en el pago de su hipoteca puede comunicarse con las siguientes compañías:

Credit Saint es una compañía que brinda asesoramiento y lo pueden ayudar a reparar su crédito. La compañía puede revisar por usted todo su historial de crédito e indicarle cómo puede mejorar su puntuación y eliminar sus deudas.

Con Credit Repair puedes obtener una evaluación de tu historial de crédito y consejos para eliminar sus deudas. Además, esta compañía si ve que su historial crediticio tiene información incorrecta que le está afectando su puntuación, se pone en contacto con los acreedores para arreglarla.

Te puede interesar: ¿Qué es un co-firmante en un préstamo y cuáles son los beneficios?