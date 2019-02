¿Qué es una línea de crédito y para qué sirve?

Con una línea de crédito puedes utilizar todo el dinero que necesites, cuando lo necesites.

Una línea de crédito es una cantidad de dinero que el banco pone a tu disposición por un tiempo determinado. El dinero lo puedes utilizar cuando mejor te convenga y no lo tienes que utilizar todo de una vez. Tener una línea de crédito es muy conveniente, ya que tienes dinero a tu disposición y la mayoría de los bancos sólo te cobra los intereses cuando retiras dinero de la línea de crédito.

Las ventajas de tener un línea de crédito es que tienes flexibilidad a la hora de retirar el dinero, ya que puedes utilizar la cantidad que necesites cuando la necesites. Es importante destacar, que al obtener una línea de crédito el dinero estará a tu alcance en la cuenta. Así que no tendrás que llenar una aplicación cada vez que desees retirar dinero. Es por esto, que las líneas de crédito te pueden ayudar a cubrir varios gastos inesperados de manera rápida, sin tener la necesidad de obtener un préstamo personal.

Existen en el mercado diferentes tipos de líneas de crédito como personal, hipoteca y de negocios. Para que conozcas un poco más acerca de las ventajas, desventajas y en qué te puede ayudar una línea de crédito, aquí te presento 4 bancos que ofrecen estos servicios.

La entidad financiera Upgrade ofrece líneas de crédito personales de hasta $50,000. Puedes utilizar toda la cantidad que necesites cuando la necesites. La línea no tiene cargos de originación. Además, cada vez que tomas dinero prestado de la línea de crédito puedes decidir el tiempo en que vas a pagar la deuda, puedes escoger entre 12 a 60 meses.

En TD Bank puedes abrir una línea de crédito de $20,000 a $50,000 con un interés de 10.50% a 15.50% tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés). La línea no tiene cargos por aplicación ni de originación. Con TD Bank tienes hasta 10 años para acceder a la línea de crédito y puedes retirar diferentes cantidades. El cargo anual de la línea es $25 y los cargos mensuales pueden variar dependiendo de la cantidad de dinero que se tenga en la línea.

Con Wells Fargo podrá tener una línea de crédito de $3,000 a $100,000, con una tasas de interés variable y si calificas podrás obtener descuentos por pagos automáticos. El cargo anual de la línea de crédito es $25 y no tiene cargos por transferencias de saldo o adelantos en efectivo. Si su solicitud es aprobada, los fondos los podrá obtener el siguiente día laborable.

U.S. Bank ofrece líneas de crédito de hasta $25,000 con un interés de 12.50% APR. Podrás acceder a la línea de crédito cuando usted desee, utilizando la tarjeta Visa Access Card en un cajero automático o a través de la página web de U.S. Bank. Del mismo modo, puedes retirar dinero utilizando cheques o en una sucursal de U.S. Bank.

