¿Qué es una pensión y cuáles son los beneficios?

Conoce cuándo puedes recibir la pensión del Seguro Social o si te conviene abrir una cuenta IRA.

Una pensión es un pago temporal o de por vida que usted puede recibir luego que se retire si participa de un plan de retiro como el 401(k) o contribuye al Seguro Social. Del mismo modo, también podría recibir una pensión si se incapacita o enviuda.

Plan de retiro

Si usted contribuye a un plan de retiro o tiene una cuenta de ahorros destinada para su jubilación, usted podrá recibir ese dinero en plazos cuando se jubile. Los beneficios de tener una pensión cuando se retire es que estará recibiendo un dinero para pagar sus deudas, alimentos, renta, etc. ¿Si usted no tiene una pensión cómo va a cumplir con sus obligaciones? Si no tiene una pensión, tendrá que continuar trabajando para poder obtener dinero y pagar sus necesidades.

Entre las pensiones más populares para el retiro se encuentran las cuentas IRA y el 401(k). El 401(k) es un plan que ofrecen algunas empresas para ayudar a sus empleados a ahorrar para el retiro. Con el 401(k) realizarás aportes mensuales que serán deducidos automáticamente de tu salario para ser depositado en una cuenta. Este dinero que depositas en el 401(k) quedará exento de pagar impuestos federales, hasta el momento en que el dinero sea retirado.

Por otra parte, una IRA es una cuenta de ahorro que está diseñada para usarse durante el retiro. Existen dos tipos de cuentas IRA: la IRA tradicional y la Roth IRA. Las contribuciones que realices a una cuenta IRA tradicional son deducibles de impuestos hasta el máximo que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) permite y no deberá impuestos hasta que retire los fondos. Por otra parte, si tiene una Roth IRA las contribuciones que realice no son deducibles de impuestos, sin embargo, cuando retire los fondos no tendrá que pagar impuestos porque ya los pagó.

Por ejemplo, el banco Ally ofrece cuenta IRA de certificado de depósito con una tasa de interés de 2.75% APY por un término de un año y 3.10% por 5 años. Con el interés de 2.75%, en un año ganarías aproximadamente $687.50.

Seguro Social

Para poder obtener los beneficios del Gobierno necesitas tener un número de Seguro Social y haber pagado impuestos durante los años que trabajó. Para recibir el Seguro Social deberá tener 67 años para poder recibir los beneficios completos y haber acumulado 40 créditos. Si usted trabaja por 10 años usted podrá acumular los 40 créditos, puesto que por cada año que usted trabaja usted recibirá cuatro créditos. Además, usted puede comenzar a recibir los beneficios a los 62 años, sin embargo la asistencia económica que recibirá no será completa.

Pensión por incapacidad

También puede obtener una pensión por incapacidad por parte del Gobierno, si usted sufre una enfermedad física, mental o emocional que no le permita trabajar por más de un año. Por otra parte, usted podría obtener un seguro por incapacidad privado para recibir una pensión temporal o de por vida si se incapacita.

Por ejemplo, Humana ofrece seguros por incapacidad los cuales pueden pagarle parte de su salario si sufre de una enfermedad o lesión que no le permita trabajar. La pensión puede ser de corto o largo plazo y puede pagarle una cierta cantidad de dinero para mantener algunas de sus cuentas mensuales sin retrasos.

Pensión por viudez

Usted podría recibir una pensión por viudez si su pareja recibe los beneficios del Seguro Social y esta fallece. Para poder recibir los beneficios debe solicitarlos a la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos (SSA, sigla en inglés).

