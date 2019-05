¿Qué es una tarjeta de crédito médica y cuáles son sus beneficios?

Conoce cómo puedes pagar tus facturas médicas.

Algunas oficinas médicas y hospitales ofrecen tarjetas de crédito a los pacientes para que así estos puedan pagar sus facturas médicas. No obstante, debe tener mucho cuidado al aceptar la tarjeta de crédito, ya que usted estaría obteniendo dinero prestado para pagar las facturas.

Las tarjetas de crédito médicas, se pueden utilizar solamente para pagar los gastos médicos. Mayormente los dentistas, oculistas, audiólogos, cirujanos plásticos y veterinarios, son los que ofrecen este tipo de financiamiento.

“Cuando usted utiliza una tarjeta de crédito médica, usted pone las facturas de su médico, dentista u otras facturas médicas en una tarjeta de crédito al igual que si estuviera comprando cualquier otra cosa con una tarjeta de crédito”, explica la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).

Al pagar una factura médica con la tarjeta, el banco o la compañía de crédito le envía el dinero al doctor y usted luego tendrá que pagarle la cantidad a la entidad financiera que aparece en el estado de cuenta.

Antes de aceptar una tarjeta de crédito médica debe analizar los intereses y los cargos de la misma para que no adquiera deudas innecesarias. Además debe saber que si no puede pagar las facturas médicas puede ser elegible para obtener ayuda “caritativa” por parte del hospital.

“Muchos hospitales tienen la obligación de proporcionar ayuda caritativa a menor costo a aquellas personas que no pueden costear el tratamiento. Sin embargo, una vez que usted pone la factura del hospital en una tarjeta de crédito, usted ya no sería elegible al programa de ayuda caritativa”, menciona la CFPB.

De igual forma, la CFPB explica que los cargos de las tarjetas de crédito médicas se difieren por un periódo de tiempo, es decir si usted paga el saldo antes de que finalice el periodo (6,12 o 24 meses) no tendrá que pagar los cargos o intereses. “Sin embargo, si su pago se retrasa por más de 60 días o si usted tiene un saldo no pagado en el momento en que termina el período promocional, la compañía de tarjetas de crédito puede cobrarle por todo el interés que se ha venido acumulando desde la fecha en que usted incurrió en los cargos”, añade la CFPB.

Algunas tarjetas de crédito médicas a las que puedes aplicar son:

La tarjeta de crédito, Care Credit, está diseñada para cubrir los costos médicos, cirugías cosméticas, gastos dentales, pagar medicinas, veterinarios, cirugias oculares etc. La tarjeta puede ser utilizada en más de 200,000 oficinas y hospitales en los Estados Unidos. Sin embargo, el interés de esta tarjeta puede llegar a ser bastante alto si lo comparamos con las tarjetas de crédito regulares. Ya que como indica la compañía en su página web la mayoría de los pacientes que poseen esta tarjeta tienen un interés de 26.99%. No obstante, no tendrás que pagar intereses si pagas el saldo de la cuenta antes de 6, 12 o 24 meses, como indique la compañía.

Advance Care Card es una tarjeta de crédito que cubre los costos de las visitas al quiropráctico, dentista, cirugías, terapia de hormonas, psiquiatra, etc. La tarjeta no cobra cargos por pagos tardíos y puedes añadir un co-firmante para aumentar las posibilidades de ser aceptado en el programa. Por otra parte, al obtener esta tarjeta de crédito podrías recibir de 6 a 12 meses sin intereses.

Para que conozcas cuales son las mejores tarjetas de crédito puedes leer este artículo: ¿Cuáles son las tarjetas de crédito que tienen 0% en intereses?