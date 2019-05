¿Qué es una tarjeta prepagada y cuáles son los beneficios?

Al tener una tarjeta prepagada podrás realizar tus comprás como de costumbre, pero no tendrás que preocuparte por los cargos de sobregiro.

Una tarjeta prepagada no está atada a una cuenta bancaria, por lo tanto, no tendrás que preocuparte por los intereses, la verificación de crédito y podrás utilizarla como una tarjeta de débito en los establecimientos que la acepten.

Sin embargo, aunque muchas de las compañías que ofrecen tarjetas prepagadas indican que no tienes que preocuparte por los cargos mensuales “puesto que las tarjetas prepagadas no los tienen”, debes tener mucho cuidado. Ya que aunque la mayoría de las tarjetas prepagadas no tienen cargos mensuales, muchas de ellas tienen cargos por transacciones, retiro de dinero en cajeros automáticos y por recargar la tarjeta. Debido a esto, no siempre es costo efectivo tener una tarjeta de débito. Dado que los cargos por las transacciones pueden ser más elevados y si deseas desarrollar crédito, una tarjeta prepagada no te lo permitirá.

Por otro lado, uno de los mayores beneficios de tener una tarjeta prepagada es que al añadir por adelantado el dinero que vas a utilizar en la tarjeta no te endeudarás, puesto ques estás utilizando tu dinero. De igual forma, no tendrás que preocuparte por los cargos de sobregiro, ya que cuando la tarjeta no tenga dinero no la podrás utilizar.

Por ejemplo, la tarjeta prepagada BBVA Compas Clearspend la puedes utilizar en todos los lugares que acepten Visa y no necesitas pasar por una verificación de crédito. Sin embargo, para que no tengas que pagar los $4 en cargos mensuales, debes tener $400 o más en la tarjeta cada mes.

Por otra parte, la tarjeta de prepagada de H&R Block Emerald Prepaid Mastercard te permite realizar tus compras fácilmente y recargar cuando necesites más dinero en Walmart o Dollar General. También puedes utilizar la aplicación móvil de H&R Block para conocer el saldo de la tarjeta, realizar transferencias y añadir depósito directo. Al recargar la tarjeta en algunos establecimientos puedes tener un cargo de $4.95. Por otra parte, puede haber un cargo de $3 al retirar dinero de un cajero automático.

