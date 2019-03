¿Qué es una tasa de interés y por qué debe ser baja?

La tasa de interés es un concepto que se escucha mucho en los bancos, cooperativas y tiendas, pero ¿que es una tasa de interés? Una tasa de interés es un porcentaje que usted tiene que pagarle al banco si obtiene un préstamo o que el banco tiene que pagarle a usted si abre una cuenta de cheque o de ahorro. En este artículo nos enfocaremos en las tasas de interés de los préstamos, ya que conocer este tipo de interés lo puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras.

Tasa de interés en los préstamos

La tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés) son intereses que se pagan por obtener un dinero prestado. Si la tasa de interés mensual de un préstamo es de 2% APR, esto quiere decir que tendrá que pagar $2 por cada $100 que obtuvo del préstamo. Sin embargo, esto puede ser aún más complicado, de calcular, cuando el interés es variable y no fijo.

Interés variable

Cuando un préstamo indica que tiene un interés variable esto quiere decir que el interés (la cantidad que tendrá que pagar por el dinero prestado) podría cambiar en cualquier momento, durante la vigencia del préstamo. El interés podría subir y usted tendría que pagar más dinero, o por el contrario, podría bajar y usted pagaría menos dinero en intereses.

Interés fijo

Si es fijo, el interés no cambiará durante la vigencia del préstamo y usted sabrá de antemano cuánto tendrá que pagar. Inclusive, podrá decidir si el préstamo le conviene o no. Puesto que al tener un interés fijo usted conocerá cuánto tendrá que pagar mensualmente y este pago no cambiará durante la vigencia del préstamo.

Plazos del préstamo

Del mismo modo, debes saber que mientras más largo sea el plazo para pagar el préstamo, más pagará en intereses, aunque el pago mensual sea más bajo. Por ejemplo, si usted tiene un préstamo de $10,000 con un interés de 4.5% APR, por un término de 10 años, usted tendría que pagar $103.64 mensualmente. Si multiplicamos $103.64 por 10 años, usted pagaría en total $12,436, es decir $2,436 en intereses.

Sin embargo, si al préstamo de $10,000 (con la tasa de interés de 4.5% APR) usted le cambia el término a 5 años, la mensualidad sería más alta, $186.43. No obstante, al final usted pagaría menos dinero en intereses, $1,185.

Es importante que tengas en cuenta que obtener un préstamo con un interés bajo y por un término corto te podría ayudar a ahorrar miles de dólares. Sin embargo, para poder obtener un préstamo con un interés bajo tendrías que tener una buena puntuación de crédito.

Algunos bancos que ofrecen tasas de interés bajas son:

LightStream ofrece una tasa de interés de 3.99% a 16.99% APR para préstamos personales, con pago automático. La tasa de interés de los préstamos es fija y puedes utilizar los préstamos para saldar deudas, comprar un auto, remodelar la casa, etc.

Con Sofi puedes obtener un préstamo personal con un interés fijo de 5.99% a 16.99% APR con pago automático. Los préstamos personales de Sofi no tienen cargos por pagos tardíos, adelantados o por originación.

