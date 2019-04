¿Qué hacer cuando un cobrador de deudas se comunica conmigo?

Conoce qué debes hacer antes de aceptar un plan de pago de un cobrador.

Existen diferentes maneras de responder a las llamadas o cartas de un cobrador de deudas para así llegar a un acuerdo efectivo y conveniente. Debido a esto, aquí te informo que debes hacer para que llegues a un acuerdo que te beneficie y no seas víctima de fraude.

1. Verifique que el cobrador de deudas es legítimo

Antes de brindar información personal usted debe asegurarse que el cobrador es legítimo. Para esto, usted debe preguntarle por el número de su licencia, ya que muchos estados emiten licencias a las agencias de cobro y empleados. De igual forma, usted debe preguntar por la compañía e información del acreedor, es decir información de la persona a la cual usted le debe dinero.

Si usted, no está seguro puede indicarle al cobrador que no va a responder a sus preguntas hasta que reciba la información por escrito. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés) indica: “también puede negarse a discutir cualquier deuda hasta obtener una “notificación de validación” por escrito. No facilite información personal o financiera a la persona que llama hasta que no haya confirmado que es un cobrador de deudas legítimo”.

De igual forma, la agencia menciona que debe sospechar si el cobrador de deudas lo amenaza con cargos criminales. Ya que según explica la CFPB: “los cobradores de deudas legítimos no deben afirmar que lo van arrestar”.

2. Infórmese de la deuda

Cuando un cobrador de deudas se comunica con usted, por primera vez, este debe enviarle una carta con el nombre del acreedor, la cantidad que adeuda e información indicando que usted tiene el derecho de reclamar la deuda. Esta información la debe recibir en un plazo de 5 días.

Si al verificar la carta usted entiende que la información es incorrecta usted puede impugnar la deuda o pedir más información al acreedor. “Si usted disputa una deuda o parte de una deuda con el cobrador de deudas, por escrito, dentro de los 30 días de recibir el aviso de validación, el cobrador de deudas tiene prohibido ponerse en contacto con usted de nuevo hasta que él mismo le envíe una verificación escrita de la deuda”, explica la CFPB.

3. Desarrolle un plan de pago efectivo para negociar la deuda

Luego que recibe la carta, es posible que el cobrador de deudas se comunique con usted nuevamente para llegar a un acuerdo y desarrollar un plan de pago. Antes de negociar con el acreedor usted debe evaluar su presupuesto y decidir cuánto está dispuesto a pagar para saldar la deuda. De esta forma, usted podrá presentarle al cobrador de deudas un plan de pago que cumpla con sus obligaciones de pagar la deuda y a su vez que le convenga.

4. Anote el plan de pago o pida el acuerdo por escrito

Si llega a un acuerdo con el cobrador de deudas debe pedir que le envíe por escrito el plan de pago acordado, para que así tenga evidencia.

“Si usted acepta un plan de pagos o de negociación, anote el plan y las promesas del cobrador de deudas y mantenga ese registro. Esas promesas pueden incluir detener los esfuerzos de cobro y terminar o perdonar la deuda una vez usted haya completado estos pagos. Obténgalo por escrito antes de hacer el pago”, aconseja la CFPB.

Por lo general, antes de recibir una llamada de un cobrador, la compañía a la cual le debe dinero se comunica con usted para informarle de la deuda.

