¿Qué mascarillas son buenas para el cabello maltratado?

El truco está en usarlas de manera regular para que tu cabello las absorba bien...

Tener el cabello débil y maltratado no debe ser algo por lo que debas estar pasando, ya que en la actualidad hay una gran variedad de productos que te ayudan a restaurarlo y nutrirlo como seguramente lo tenías antes.

Con el uso de mascarillas, puedes lograr devolverle la salud que tu cabello necesita. Mira a continuación algunas de ellas.

1. Mascarilla Luseta Keratin Smooth:

El cabello se daña por muchos factores. El pasar del tiempo hace que la keratina en el pelo disminuya considerablemente. Esta mascarilla tiene keratina que ayudará a qué se recupere, que cada pelo sea más resistente, lo hidrata y nutre desde la raíz. Puede ser usado si acabas de teñir tu pelo.

La debes de aplicar después de shampoo, dejarla actuar por 5 minutos y después retirar. Siempre evita el uso de productos de calor y busca producto muy humectantes para tu pelo. Se recomienda usarlo 2 veces a la semana.

2. Mascarilla acondicionadora de colesterol Queen Helene:

La fórmula de enjuague rápido, utiliza colesterol acondicionador profundo para reponer la humedad al cabello sediento y sobreprocesado. Con el uso, el cabello recupera su suavidad, un brillo saludable y una manejabilidad duradera.

3. Mascarilla de Wella:

Esta es una mascarilla que brinda rápidos resultados. Es especialmente hecha para cabello teñido y lo que hace es que ayuda a que no se deslave el color. Nutre el pelo de los químicos del tinte y hace que tu pelo no se debilite. No importa que color tengas el pelo, pues cuida cualquier tonalidad.

Siempre la debes de aplicar después del shampoo y dejarla actuar por al menos unos 10 minutos y retir. Sentirás un pelo suave y más nutrido en pocos días.

4. Tratamiento Palmer’s de aceite de oliva:

Si quieres una protección, mayor humectación y nutrición una mascarilla de aceite de oliva ayudará a que tu cabello seco se recupere. Esta mascarilla para el cabello está hecha de aceite de oliva, extracto de salvia, keratina y proteína de soya que ayudan a fortalecer el cabello, hacerlo sedoso y manejable, y ayuda a sellar las puntas abiertas.

Las vitaminas del aceite de oliva ayudan a promover el crecimiento del cabello de manera natural. Si tienes un pelo graso y puntas secas, es importante que coloques muy poco producto en las puntas, de lo contrario podría hacer más grasoso tu cabello.