¿Qué me conviene más Sam’s Club o Costco?

Conoce los beneficios y ventajas de las membresías de estas tiendas.

Costco y Sam’s Club son tiendas muy populares, porque venden productos al por mayor a un bajo precio. No obstante, si estás buscando una membresía más económica con mayores beneficios, Sam’s Club puede ser la mejor opción para ti.

El costo de la membresía básica de Sam’s Club cuesta $45 al año, mientras que la de Costco cuesta $60 al año. Si compras la membresía básica de Sam’s Club ($45) puedes recibir otra tarjeta complementaria, sin costo, para que otra persona pueda realizar compras en la tienda. La membresía básica de Costco no ofrece estos beneficios, si quieres obtener otra tarjeta tienes que obtener la membresía para negocios y pagar $60 por cada persona que añadas a la membresía.

De igual forma, si quieres añadir más personas a la membresía en Sam’s Club lo puedes hacer por $40 al año. La membresía básica te permite añadir hasta 8 personas y la membresía plus 16 personas.

Recompensas y tarjetas de crédito

Por otra parte, si te interesa obtener recompensas por las compras que realizas, Sam’s Club es más económico y te ofrece un porcentaje mayor en recompensas. Ya que con la membresía básica de $45 anuales, podrías obtener la tarjeta de crédito Sam’s Club Mastercard con la cual puedes ganar en recompensas 5% en compras de gasolina, 3% en restaurantes y 1% en otras compras. La cantidad máxima que puedes obtener en recompensas es de $5,000 anuales con la tarjeta de crédito de Sam’s Club.

En Costco para obtener recompensas debes comprar la membresía ejecutiva que cuesta $120 al año, para ganar así 2% en recompensas con un máximo de $1,000 al año. No obstante, Costco ofrece una tarjeta de crédito, Costco Anywhere Visa Card, con la que puedes obtener mayores recompensas como: 4% en compras de gasolina, 3% en restaurantes, 2% en compras en Costco y 1% en compras regulares.

Membresías con mayores beneficios

Por otro lado, si comparamos las membresías ejecutivas o plus de estas tiendas podemos notar que la membresía de Sam’s Club es más económica ($100 al año) y ofrece mayores beneficios que la de Costco ($120 al año). Puesto que al comprar la membresía plus de Sam’s Club podrás obtener $10 por cada 500 dólares que gastas en productos seleccionados (máximo de $500 al año), puedes obtener envío gratis en la mayoría de sus productos, ofrece de un 20% a 30% en descuentos en la farmacia y compra de espejuelos, etc.

La membresía ejecutiva de Costco, Gold Star Executive, solamente ofrece 2% en recompensas y extra beneficios en algunos de sus productos. La membresía Business Executive de Costco, además de tener los mismos beneficios que la Gold Star Executive, podrás comprar productos para revender y añadir personas a la membresía por $60.

Tanto Sam’s Club como Costco ofrecen los mismos servicios básicos como: farmacia, licorería, joyería, gasolina y centro óptico. Sin embargo, Costco ofrece planes médicos, puedes comprar y reservar paquetes vacacionales, tiene un centro auditivo, seguros de vida, etc.

En cuanto a productos, en Sam’s Club y Costco podrás encontrar una gran variedad y marcas reconocidas. También podrás obtener precios bajos al comprar sus marcas genéricas como la Kirkland de Costco y la Member’s Mark de Sam’s Club.

