¿Qué pasa con las deudas de una persona cuando fallece?

Muchas personas creen que cuando mueren su deuda desaparece, pero esto no es cierto.

Los familiares no están obligados a pagar las deudas de una persona fallecida con su propio dinero explica la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), ya que la deuda se paga con la herencia de la persona fallecida y si no se puede saldar la deuda con la herencia, no se paga.

Sin embargo, la Comisión Federal de Comercio indica que en algunos casos los familiares podrían tener la obligación de pagar la deuda, si son co-firmante en el préstamo, viven en un estado de propiedad conjunta como California o la ley estatal requiere que un familiar pague un tipo específico de deuda como los gastos médicos.

De igual forma, si uno de los familiares era el responsable legalmente de liquidar la herencia y pagar la deuda con la misma, pero no cumplió, puede tener la obligación de pagar la deuda.

Recuerde que por lo general la persona que es nombrada en un testamento es el responsable de pagar la deuda con la herencia de la persona fallecida. De no haber un testamento, el tribunal puede nombrar un administrador.

“Los familiares y todos los consumidores, están protegidos por la Ley de Cobranza Imparcial de Deudas (Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA por su sigla en inglés), la cual prohíbe a los cobradores de deudas emplear prácticas abusivas, injustas o engañosas para intentar cobrar una deuda”, explica la FTC.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor aconseja: “debería consultar con un abogado si lo llama un acreedor o cobrador de deudas a causa de las deudas de una persona fallecida o si tiene preguntas acerca de si usted es responsable de dichas deudas”.

Si necesita asistencia legal, puede conseguir un abogado a bajo costo en las siguientes páginas web:

AyudaLegalNY.org (Si vive en el estado de New York)

LawHelpCA.org (Si vive en el estado de California)

FloridaLawHelp.org (Si vive en el estado de Florida)

Puede ver la lista completa en la página web de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

