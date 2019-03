¿Qué puedo hacer si soy víctima de fraude al comprar en línea?

Si eres víctima de fraude al comprar en línea debes comunicarte rápidamente con el banco para suspender la transación realizada, si es posible.

Según la página del gobierno (USA.gov) en los Estados Unidos las mayoría de las estafas en línea dirigidas a los hispanos tienen que ver con productos defectuosos o que prometen cosas imposibles. Si usted lamentablemente es víctima de fraude al comprar en línea lo primero que debe hacer es mantener la calma y recolectar toda la información que tenga sobre la compra realizada, producto y el vendedor.

1. Contacte al banco

La mayoría de las tarjetas de crédito lo protegen contra fraude, es por esto que usted debe comunicarse inmediatamente con el banco para informarle sobre el asunto. El banco le indicará si usted puede recibir un reembolso del dinero u otras opciones.

Usted debe saber que si paga sus compras por internet con tarjeta de crédito, su transacción estará protegida por las disposiciones de la ley de Facturación Imparcial de Crédito. Con esta protección, en algunas circunstancias, usted puede suspender el pago de la compra mientras se investiga el caso. Con algunas entidades bancarias usted no es responsable de las compras no autorizadas. Es por esto que realizar compras en línea con una tarjeta de crédito es más seguro. Por otro lado, si usted utiliza una tarjeta de débito y es víctima de fraude el dinero que utiliza es el de su cuenta de ahorros y en estos casos los bancos no ofrecen protección.

2. Informe a las agencias de crédito

Si usted sospecha que sus datos personales (número de seguro social, información financiera o claves bancarias) fueron expuestas, existe un riesgo de robo de identidad. Usted se debe comunicar con las agencias de crédito Equifax ,Experian y TransUnion para solicitar una alerta de fraude bajo su nombre, de esta manera los comerciantes y bancos serán informados de no otorgar nuevos créditos (tarjetas de crédito, préstamos, etc.) sin su aprobación. Del mismo modo, puede pedirle a las agencias de crédito su historial crediticio para conocer si hay cambios o transaciones no autorizadas. Además, debe radicar una querella en la policía para certificar su caso ante los acreedores (bancos, comerciantes, etc.).

3. Comuníquese con el vendedor o la compañía

Si al comprar un artículo o producto lo recibes en mal estado o no era el que esperabas, usted debe comunicarse con el vendedor, representante o con el servicio al cliente de la compañía. Si no recibe respuesta o sigue insatisfecho póngase en contacto con el supervisor o con la sede de la compañía. Recuerde, que recibir artículos que no cumplen con las especificaciones establecidas en el anuncio o en la descripción del artículo, es considerado como fraude. Por ejemplo, si usted compra unos zapatos de cuero por internet, pero cuando los recibe se da cuenta que son imitación y no como dice el anuncio (100% cuero), usted debe comunicarse con la compañía porque es fraude.



4. Agencias federales que lo pueden ayudar

No obstante, si continua insatisfecho o su caso no se ha podido resolver comuniquese con la oficina de protección al consumidor en su estado. Del mismo modo, puede presentar una queja en la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés). Las agencias federales realizarán una investigación a cerca de su caso y le informarán los pasos que debe de seguir.

Por otro lado, usted también puede comunicarse con un abogado para pedir ayuda legal.

¿Que debo hacer si recibí un producto que no pedí y me están pídiendo que lo pague?

Cuando le exigen que pague por un artículo que usted recibio, pero no pidió, puede también ser considerado como fraude. Según explica la FTC: “si usted recibe mercadería que no solicitó, tiene el derecho legal de quedársela como si fuera un regalo gratis”. Además, usted no tiene ninguna obligación legal de notificar al vendedor sobre el producto.

Tarjetas de crédito que puede considerar para realizar compras en líneas:

La tarjeta Capital One Platinium Credit Card no tiene cargos anuales y te permitirá obtener una línea de crédito mayor luego de realizar cinco pagos mensuales a tiempo. Del mismo modo, esta tarjeta provee seguridad contra fraude bancario, si la tarjeta se te pierde o es robada. Sin embargo, la tasa de interés es de 26.99%

Una de las mayores ventajas de tener la tarjeta de crédito Chase Freedom Unlimited Card es que tiene $0 annual fee y 0% en la tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés), durante los primeros 15 meses en comprás y en las transferencias de dinero de una cuenta de banco a otra. Luego de los 15 meses el APR o intereses pueden variar entre 17.24% a 25.99%. Además, por cada compra que realices puedes recibir 1.5% del total.

La tarjeta de crédito Avant te permite fortalecer tu crédito si la utilizas responsablemente. Ya que la entidad bancaria te proveerá información acerca de tu crédito periódicamente para que estés bien informado. Además, la tarjeta no tiene cargos ocultos y te protege de transacciones no autorizadas. El cargo anual de la Avant Card es de 29 dólares y la tasa de interés es de aproximadamente 26.24%.

