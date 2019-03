¿Qué son las inversiones y por qué me conviene?

Nunca es demasiado tarde para invertir y hacer crecer tu dinero.

De manera sencilla, una inversión es brindarle dinero a un proyecto empresarial con el fin de recuperarlo y obtener mayores ganancias en un futuro. Existen diferentes tipos de proyectos en los cuales podemos invertir nuestro dinero. Por ejemplo, si usted compra un apartamento y luego lo renta, es considerado una inversión. Puesto que usted lo renta para recuperar el dinero que gastó al comprar la vivienda y beneficiarse económicamente.

Un proyecto empresarial se considera una buena inversión cuando usted puede recuperar el dinero que invirtió y obtener buenas ganancias. Por ejemplo, si usted compró 10 libros por un total de $50 y al venderlos obtiene $200 en total, el negocio fue una buena inversión.

Sin embargo, no todas las inversiones son así de sencillas, ya si quieres invertir tu dinero en la Bolsa de Valores de New York debes realizar un análisis profundo sobre la inversión que deseas realizar y la compañía en la cual invertirás, para no poner en riesgo tu dinero.

Si la Bolsa de Valores no es lo tuyo y quieres comenzar a invertir tu dinero de forma sencilla puedes considerar abrir una cuenta de retiro. El plan 401(k) es uno de los planes de retiro más populares, ya que si tienes unos ingresos anuales de $50,000 y aportas al plan un 5% de tu salario, en 25 años podrías tener $245,270 en la cuenta. Si quieres saber más sobre como ganar dinero para el retiro puedes leer este artículo: ¿Cómo ser millonario con el 401(k)?

Por otro lado, otra forma de invertir es con los programas de retiro que ofrecen algunos bancos, como los certificados de depósitos. Estos programas te permiten ahorrar por un tiempo determinado y ganar dinero con los intereses.

La IRA High Yield Certificate of Deposit de Ally ofrece una tasa de interés de 2.75% APY. Si ahorras $5,000 en la cuenta podría ganar con los intereses $137 anuales. La cuenta no tiene cargos por mantenimiento y puedes retirar dinero sin cargos durante el período de gracia que especifique el banco.

Con Synchrony Bank puedes comenzar a invertir eficientemente para tu retiro, ya que ofrece una cuenta IRA CD de 12 meses con la cual podrás ganar 2.80% APY en intereses. La cantidad mínima que necesitas para abrir la cuenta son $2,000.

La entidad financiera Discover ofrece una cuenta de retiro IRA CD en donde puedes realizar un depósito mínimo $2,500 y en 10 años podrías ganar en intereses $891. La cuenta tiene un intereses de 2.70% APY para los certificados de 2 años.

Sin duda alguna, invertir tu dinero de forma efectiva y sin incurrir en muchos riesgos es una excelente forma de obtener ingresos pasivos y aumentar poco a poco tu fortuna. Ya que así estarás financieramente más estable. Si quieres conocer con más detalle que es una cuenta IRA puedes leer el siguiente artículo: ¿Qué es una cuenta IRA?