¿Qué son las pecas, por qué salen y cómo deben cuidarse?

Son manchas benignas pero que hay que proteger con mucha atención.

También llamadas efélides, las pecas son unas manchas que aparecen en la piel de tipo benigno, debido al alto pigmento de melanina en la piel. ¿Qué es la melanina? Es el principal pigmento natural responsable del color de nuestra piel y el cabello.

Las pecas pueden aparecer principalmente en las personas de piel muy clara, pero también pueden aparecer por herencia, si varios miembros de la familia ya las tienen. Éstas salen en cualquier parte del cuerpo, pero más comúnmente en la cara, espalda, brazos y hombros; y se oscurecen cuando se exponen a la luz solar sin importar la temporada del año en que te encuentres.

Según dermatólogos, para las personas que tienen pecas es muy importante usar un protector solar a diario que tenga un factor de protección alto, con un SPF50 o más alto. Si no le prestas atención, ni le das el cuidado necesario a tus pecas, puedes ponerte en riesgo de padecer un cáncer de piel como el melanoma.

Te compartimos varias opciones de protectores solares que puedes utilizar:

1. Belei – Protector solar hidratante SPF 50 sin aceite:

Preserva, proteje e hidrata tu piel con este protector solar SPF 50 sin aceite. Diseñado para todo tipo de piel, para ayudar a proteger la piel del daño solar diario, usando una fórmula avanzada de protector solar de amplio espectro UVA / UVB.

Debido a la alta protección solar con FPS en este producto, puedes notar un ligero y blanquecino yeso en la aplicación que disminuye a medida que el producto se absorbe. Permite que el producto se absorba completamente antes de aplicar el maquillaje.

2. Neutrogena Clear Face para pieles propensas al acné – SPF 55, sin aceite y sin fragancia:

Neutrogena Clear Face Liquid Lotion Sunscreen con SPF 55 es una protección solar que deja tu piel sana y clara. Para la cara y el cuerpo, ayuda a prevenir las quemaduras solares sin causar brotes en la piel propensa al acné.

La loción líquida tiene una textura ligera que deja un acabado mate liviano para que la piel pueda respirar. Este protector solar facial está formulado con la tecnología Helioplex, que ofrece una protección superior de amplio espectro contra el envejecimiento de los rayos UVA y la quema de los rayos UVB. Esta fórmula probada por dermatólogos no tiene fragancia y no es comedogénica, por lo que no obstruirá los poros ni causará brotes. Es resistente al agua hasta 80 minutos.

3. Protector solar La Roche-Posay Anthelios:

Pionero en la investigación de protección UV durante más de 15 años, dermatólogos de todo el mundo confían en La Roche-Posay, con ANTHELIOS, por sus formulas avanzadas en protección UV.

Este protector solar es libre de oxibenzona, formulado con tecnología Cell-OX Shield, combina filtros UVA / UVB para protección avanzada, más tiene antioxidantes para defenderse contra los radicales libres.

El protector solar tiene una textura ultraligera, se absorbe rápidamente y proporciona un acabado no graso. Bueno para todo tipo de pieles. Resistente al agua (80 minutos). Probado en pieles sensibles.

Agitar bien antes de usar. Sostén el recipiente de 4 a 6 pulgadas retirado de la piel para aplicar. No rocíes directamente en la cara. Rocía en las manos y luego aplica en la cara. Vuelve a aplicar al menos cada 2 horas después de nadar o sudar.