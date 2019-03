¿Qué son los ingresos pasivos y por qué debería tener uno?

Al tener ingresos pasivos ganarás dinero, aunque no estés trabajando.

Existen dos maneras de obtener ingresos: de forma pasiva y activa. Por lo general, la mayoría de las personas obtienen sus ingresos de forma activa, es decir trabajan constantemente para obtener un salario y si un día dejan de trabajar no cobran. Por otro lado, los ingresos pasivos te permiten tener dinero constantemente, pero sin tener que estar trabajando todos los días.

Algunos ejemplos de ingresos pasivos son:

1. Alquilar una casa o apartamento

Al rentar una vivienda, oficina o cuarto estarías generando ingresos pasivos de forma constante y sin tener la necesidad de realizar tanto esfuerzo como en un trabajo regular. Ahora existen aplicaciones como Airbnb que te permiten alquilar tu casa o apartamento mientras estas de viaje o de forma permanente. Por ejemplo, si rentas tu casa o apartamento por 15 días utilizando esta plataforma podrías ganar $4,292 al mes, dependiendo de la oferta y el precio en que rentes.

2. Crear negocio o empresa

Al crear un negocio este al comienzo puede ser considerado como un ingreso activo, ya que necesitarás poner mucho esfuerzo y tiempo para desarrollarlo. Sin embargo, una vez que el negocio esté bien establecido podrás generar ingresos de forma pasiva, solamente supervisando el negocio de vez en cuando.

3. Rentar espacios para anuncios publicitarios

No es algo muy común, pero si tienes un vehículo o tu casa tiene un espacio en el cual puedas poner anuncios, podrías desarrollar un ingreso pasivo rentando el espacio. Ya que algunas compañías publicitarias podrían pagarte una cierta cantidad de dinero mensualmente por el anuncio.

4. Publicar un libro

Una de las formas más populares de desarrollar un ingreso pasivo es escribiendo un libro. Al principio tendrás que invertir un cierta cantidad de tiempo, pero al terminar el libro y venderlo tendrás un ingreso sin mucho esfuerzo.

¿Por qué debería tener un ingreso pasivo?

Si quieres ganar más dinero sin tener que trabajar más de 40 horas a la semana, deberías considerar desarrollar un ingreso pasivo. Ya que estarás financieramente estable y más seguro. Al tener un ingreso pasivo recibirás dinero de manera constante sin la necesidad de preocuparte por estar trabajando diariamente y nadie te podrá despedir, puesto que es tu negocio.

De igual forma, no tienes que dejar tu empleo para depender completamente de tu ingreso pasivo si no que puedes mantener ambos. El ingreso pasivo sería un dinero extra que podrías utilizar en casos de emergencia y si por alguna situación no puedes asistir a tu trabajo, no tendrías que preocuparte ya que tendrías otra fuente de ingresos.

Si deseas generar un ingreso pasivo debes invertir tu tiempo y esfuerzo al comienzo para así poder desarrollarlo, ya que no es esperar a que el dinero caiga del cielo. Luego que creas tu negocio o alquilas un cuarto sin duda alguna tendrás más dinero en tu bolsillo sin la necesidad de salir de tu casa a trabajar constantemente. Sin embargo, recuerde que en los negocios no hay nada garantizado, debe evaluar todas la opciones cuidadosamente y escoger el que más le convenga.

Otra forma en que puede “generar ingresos” es creando una cuenta de ahorros, ya que de esta forma podrá hacer crecer su dinero con el mínimo de esfuerzo. Por ejemplo, si abre una cuenta con un interés de 2.20% y tiene un balance mínimo en la cuenta de $2,000 podría ganar $55.00 al año. Algunas cuentas de ahorro con grandes intereses que puede considerar son:

Con Vio Bank podrás obtener una cuenta de ahorro con 2.41% en intereses sin importar el balance que se tenga en la cuenta. Sin embargo, para poder abrirla necesita realizar un depósito de $100.

CIBC Bank ofrece altos intereses en su cuenta de ahorros, ya que su cuenta tiene un 2.39% APY. Para abrir la cuenta de ahorros de CIBC necesitas realizar un depósito mínimo de $1,00 y la cuenta no tiene cargos por mantenimiento.

Con el banco Sallie Mae podrás abrir una cuenta de ahorros con altos intereses, 20% APY. La cuenta no requiere un balance mínimo y no tiene cargos mensuales ni de mantenimiento.

