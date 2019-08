¿Quieres ahorrar dinero? Esto es lo que debes hacer al comprar en Walmart

Así podrás ahorrar mucho dinero en Walmart...

Ahorrar dinero no siempre es posible, no obstante en Walmart siempre puedes encontrar uno que otro especial que te puede ayudar a reducir los costos de los artículos. Debido a esto, en este articulo te presento algunos trucos que puedes utilizar para ahorrar dinero al máximo sin pasar mucho trabajo.

Una de las mejores formas de ahorrar dinero en Walmart es comprando en linea, puedes utilizar su aplicación móvil los artículos que te interesan a través de su página web. Por lo general los precios que anuncia Walmart a través de estas plataformas son más económicas que las que indica en la tienda.

No obstante, un truco que debes saber para que puedas ahorrar al máximo y no tengas que gastar en los costos de envío, es realizar las compras mayores de $35 en línea luego de las 2 de la tarde para recibir envío gratis. De igual forma, puedes comprar los articulos por internet y luego recogerlos en la tienda para así no tener que pagar los costos de envío.

Uno de los mayores beneficios de comprar en Walmart es que si encuentras un precio más bajo en otra tienda en línea, Walmart te iguala el precio. Esto también aplica a su aplicación y página web. Es decir, si en la página web de Walmart encuentras los precios de los productos más baratos que en la tienda la cajera te puede igualar el precio.

Es importante que antes de que compres en la tienda verifiques los precios de los productos en la aplicación, puesto que por lo general Walmart ofrece precios más bajos en línea.

Esto puede parecer obvio, pero muchas personas no lo toman en consideración o se les olvida. Si tu quieres ahorrar bastante dinero en Walmart siempre debes revisar la sección de liquidación. Ya que por lo general Walmart siempre tiene tremendos especiales. Por ejemplo, esta semana tiene en liquidación las camisas de niños para la escuela desde $8.

