¿Quieres bajar de peso antes que lleguen las navidades?

Si te enfocas y te organizas lo puedes lograr.

Ahora si comenzó la cuenta regresiva… Quedan pocas semanas para las celebraciones de navidad y vamos necesitando con urgencia bajar algunas libras de más. ¡Que no cunda el pánico! Si te enfocas y te organizas lo puedes lograr. Mira a continuación algunos suplementos que puedes incluir en tu alimentación diaria, para que sumando ejercicio y una alimentación balanceada bajes varias libras antes de que llegue la navidad.

1. Té rojo House of Rooibos:

Es libre de calorías no tiene sabores añadidos y al beberlo cada día también llenas tu cuerpo de antioxidantes. Al beber este té lo que hace en tu cuerpo es desechar las toxinas, mantiene tu cuerpo en control y es excelente si estás reteniendo líquidos.

Si estás en tu periodo menstrual es ideal beberlo para no hincharte, eliminar esos líquidos que están en tu cuerpo y poder usar la ropa que tu quieras. Notarás como el volumen en tu abdomen será menor.

2. Suplemento NutraKey Chia Seed:

Logra el peso ideal con este suplemento dietético elaborado 100% a base de semillas de chía, fuente natural de omega 3 y otros ácidos grasos.

Si eres de las personas que no tolera el pescado y los frutos del mar, este suplemento compensará la falta de omega y te proporcionará la fibra y energía que requiere tu organismo para la pérdida de peso.

3. Whey Protein – YES YOU CAN!

Este producto YES YOU CAN! ayuda a controlar tu apetito entre comidas. Cada porción contiene 15g de proteína de calidad, para ayudarte a mantener o perder peso, cuando se combina con una dieta saludable y ejercicio.

Este producto es el mejor basado en sus reviews, uno de sus usuarios expresó que es ”La mejor proteína de sabor y baja en calorías”. Se trata de un suplemento muy eficiente a la hora de bajar de peso.

4. Cápsulas de vinagre de sidra de manzana Keto por Herbtonics:

Dieta Keto con aceite MCT, quemador de grasa y suplemento de pérdida de peso para mujeres y hombres. Es también un supresor del apetito ACV Detox Support. Herbtonics Apple Cider Vinegar + KETO es una forma natural y eficiente de aumentar tu dieta keto mediante el uso de la fórmula de 1,300 mg que facilita la rápida absorción de las cetonas, lo que permite alcanzar un estado de cetosis más rápido para obtener resultados con el uso de BHB Sales y aceite MCT.

Experimenta también la claridad mental y la función cognitiva optimizada debido a la combinación única y la eficacia suprema que se encuentran en la fórmula. Apoya el proceso de limpieza natural del cuerpo al eliminar los desechos no digeridos, reducir la hinchazón y aumentar el metabolismo. Con nuestros ingredientes totalmente orgánicos.