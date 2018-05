Regalos “5 estrellas” para regalar este Día de las Madres

Ideas de regalos para dar el Día de las Madres.

El Día de las Madres es uno de los días más importantes en todo el año. ¡Tener a nuestras mamás y poder celebrarlas es una bendición! Si necesitas un regalo que sea especial para llegarle al corazón a esa mujer importante en tu vida, aquí encontrarás algunas ideas. Seleccionamos los que son 5 estrellas en Amazon, para que puedas irte a la segura al momento de comprarlo. ¡Encuentra el tuyo aquí!

1. Libro “La mujer de mis sueños” , por Luz María Doria (Productora ejecutiva de Despierta América):

Puedes regalarle uno de motivación y de crecimiento personal. Lo importante es tomar en cuenta sus gustos, aficiones, carrera o pasatiempo. ¡Así te aseguras que lo disfrutará a plenitud! Otras opciones maravillosas de lecturas lo son: “Las imperfectas” , por Cristy Marrero, y “Dime qué comes y te diré qué sientes” , por Alejandro Chabán.

“¡Le daría miles de estrellas! El libro más inteligente, práctico y recomendado para las mujeres de cualquier edad. Es divertido y lleno de consejos y relatos que no puedes aprende en ningún lado. Con ejemplos de su vida, la autora te enseña desde cómo quitarte los miedos para soñar en grande, hasta cómo pedir un aumento. Compré 20 libros para regalarle a las chicas jóvenes de mi trabajo como sorpresa… (Estoy segura que les va a encantar) Es un gran manual de éxito que recomiendo con mil estrellas. Felicito a la escritora Luz María Doria, porque definitivamente es una Latina exitosa de la que todos y todas podemos aprender ¡qué sea el primero de muchos!” Por: Luis Balagueron – 5.0 de 5 estrellas

Compra un marco de fotos para personalizar. Escoge entre las fotos más lindas que tengas con ella, imprímela y cólocala en el marco, con este detalle ella sabrá lo importante que es en tu vida.

“Me llegó a los 5 días desde que lo ordené, y es de muy buena calidad. La madera es ligeramente más oscura que la foto en el sitio, pero es perfecto y precioso. El grabado está perfectamente escrito, detallado y profundo, sin añadir colores o impresiones desagradables. Muy elegante, sencillo y de calidad. ¡Vale el precio!” Por: Customerrrŕ – 5.0 de 5 estrellas

A todas las mujeres les encantan las joyas. No es necesario que sean de oro, plata o metales preciosos. Existe bisutería hermosa y fina que cuesta mucho menos dinero.

“Bellos aretes, muy bonitos, ligeros y lo suficientemente cómodos como para dormir con ellos. Los he estado usando durante unas semanas, me duché con ellos, los he puesto en limpiadora de joyería, y hasta el momento ellos están en perfecto estado y se ven más caros de lo que parecían. Me encantan usarlos con jeans y vestidos“. Por: NoVaGrlon – 5.0 de 5 estrellas

