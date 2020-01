Remedios para el dolor de garganta y el resfriado

Atiende este problema de salud a tiempo para que no se te complique...

Los cambios de temperatura sin duda nos hacen más vulnerables ante resfriados y alergias que nos irritan la garganta, creando incomodidad y dolor que nos complica comer y hasta el hablar en muchas ocasiones.

Si estás pasando por esta molestia, es mejor que lo atiendas a tiempo, antes que se complique con fiebre y problemas de salud aún más serios. Mira algunos remedios que puedes usar.

1. Theraflu en polvo:

Combina el gran sabor de la manzana y canela con medicamentos que funcionan para aliviar los peores síntomas de resfriado y gripe, como el dolor de garganta crónico. Contiene lecitina, maltodextrina, dióxido de silicio, cloruro de sodio, citrato de sodio, sacarosa, triacetina, fosfato de calcio tribásico.

Amazon‘s Choice recomienda este producto por estar altamente calificado, debido a su calidad y efectividad para el alivio del dolor de garganta. Theraflu es una bebida caliente que puede tomarse durante el día y la noche, para descongestionar las mucosas y los síntomas de la gripe.

Algunos consejos caseros para aliviar el dolor de garganta:

Elté caliente de jengibre, miel y limón puede ayudar a calmar el dolor de garganta debido al efecto antibacteriano de la miel y el jengibre.

Hacergárgaras de agua con sal puede ofrecerte alivio a la inflamación de la garganta y al dolor.

Tomar mucho líquido para mantener la garganta hidratada y combatir así la sequedad. Lo mejor sería: la sopa, el agua y los zumos de frutas.

2. Beekeeper’s Naturals Premium 95% Extract Spray de abejas:

Alivio natural de la garganta y apoyo inmunológico. Todo lo que se necesita es un poco de spray para aumentar la inmunidad, evitar resfriados desagradables y calmar la garganta irritada. Contiene nutritiva miel de trigo sarraceno rica en antioxidantes.

Beekeeper’s Naturals Inc. Inc. Propolis Spray es una gran fuente de antioxidantes para el mantenimiento de una buena salud. 100% de fabricación canadiense con propóleos de abeja canadiense de alto grado (95% de extracto). Tiene un sabor dulce y no contiene gluten, lácteos ni alcohol, sin azúcar añadido. Contiene solo tres ingredientes: propóleos de abeja, glicerina vegetal no modificada genéticamente y agua purificada.

3. Cepacol Extra Strength – pastillas para el dolor de garganta y la tos:

Obtén un alivio de la garganta dolorosa con estas pastillas de acción rápida. La fórmula de miel de Cepacol con sabor a frutos del bosque te va a permitir sentir que tu garganta se libera del dolor.

Son pastillas calmantes que brindan un alivio máximo para tu dolor de garganta y te ayudarán a sentirte mejor de la tos. Estas pastillas masticables son fáciles de tomar, por lo que es ideal para los niños. Se puede tomar cada 4 horas.