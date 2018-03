Remodela tu baño por menos de $100

Ideas, opciones y más, para hacer por ti mismo...

Te estás preguntando ¿cómo remodelar tu baño con poco dinero, y cómo darle un look nuevo y fresco? ¡No te preocupes! No eres la primera persona que lo piensa. El cuarto de baño puede ser el más caro de remodelar de toda la casa, pero en realidad se trata de tomar buenas decisiones que ayuden a no exceder el presupuesto que sacaste para lograr este objetivo. Existen muchas maneras para que puedas ahorrar, ¡empezando por hacerlo por ti mismo! Planifica y organízate de manera inteligente, y usa estas ideas a continuación.

1. Guía para la reparación y mejoras del hogar (DIY):

Esta edición actualizada de la guía es muy fácil de entender y presenta proyectos para ayudarte ahorrar dinero. Incluye 3,400 fotos e ilustraciones. Es un recurso de 600 páginas con 325 proyectos de bricolaje paso a paso para ayudarte a hacer todas las remodelaciones y reparaciones que quieras en tu casa.

Dentro de este libro, encontrarás instrucciones esenciales sobre trabajos con azulejos, pintura, plomería y reparaciones eléctricas, calefacción y refrigeración, techos y revestimientos, gabinetes, y más. También te proporciona información sobre herramientas, materiales y habilidades básicas, paso a paso con secuencias de cómo hacer los trabajos en fotos. Esta guía se encuentra dentro de los TOP 10 libros en su categoría más buscados y vendidos en Amazon.

Estos azulejos de talavera son hechos a mano 100% mexicanos, y la caja incluye 100 piezas. El tamaño de los azulejos es de 4″x 4″ cada uno. Son de estilo y patrones coloniales.

Puedes utilizarlos en paredes, encimeras, salpicaderas, etc. Utiliza la guía que te compartimos anteriormente para que sigas paso a paso cómo ponerlas por ti mismo (a). Otras personas que lo han comprado, lo han puesto en el baño, pero también en otras partes de la casa como la cocina, para enmarcar un espejo, para acentuar un espacio, y para muchas otras ideas más. Mira algunos ejemplos:

\

3. Gabinete de almacenamiento para ahorrar espacio sobre el inodoro:

Este armario de baño para ahorrar espacio está construido de madera con un acabado pintado en color espresso o en color blanco. Su diseño clásico moderno incluye vidrio templado esmerilado en las puertas, y las perillas de puerta son cromadas. Requiere ensamblaje y viene con instrucciones.

Completa tu baño con un toque de decoración que al mismo tiempo ayuda a mantener tus cosas organizadas. Este gabinete combina elegancia y conveniencia, creando un espacio libre entre el piso y la plataforma sobre el inodoro. Su precio es $79.99 e incluye envío gratis.

4. Conjunto de accesorios para baño en stainless steel:

Este set de accesorios en acero inoxidable para el baño incluye 4 piezas para colgar toallas, el papel de inodoro y más. En el paquete están incluías todas las herramientas de instalación , incluyendo el soporte de tornillo oculto para montaje en pared.

Las 4 piezas son diseño minimalista para completar un look moderno e tu baño. Encuentra este set dentro de los TOP 25 más vendidos en Amazon.

Te puede interesar: 3 muebles de baño por menos de $100 para mantener organizados tus útiles