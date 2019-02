¿Residentes pueden recibir beneficios del seguro social fuera de Estados Unidos?

Todo depende del tipo de benefico que recibe.

Según indica el Departamento de Seguro Social, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos los pagos del Seguro Social no los podrá recibir si se muda del país. Sin embargo, si recibe pagos como dependiente o sobreviviente podría continuar recibiendo el dinero, aunque no se encuentre en los Estados Unidos.

El Seguro Social explica: “si no son ciudadanos de los Estados Unidos continuaremos pagándoles los beneficios, si permanecen en el país por el mes completo”.

Por otra parte, si usted como residente es deportado o expulsado sus beneficios del Seguro Social serán suspendidos. En este caso el manual del Seguro Social menciona: “no podemos comenzar a enviarle sus pagos de nuevo hasta que sea legalmente admitido a los Estados Unidos con residencia permanente”.

Sin embargo, aunque sea deportado, sus dependientes pueden recibir beneficios si son ciudadanos estadounidenses.

Si usted desea mudarse de los Estados Unidos cuando se retire, estas son algunas opciones que puede considerar para estar financieramente estable en el futuro.

Cuenta IRA

Usted puede abrir una Cuenta de Retiro Individual (IRA, por sus siglas en inglés) para ahorrar dinero. Ya que esta cuenta de ahorro está diseñada para guardar dinero con el fin de utilizarlo durante el retiro. Es por esto, que si deseas estar financieramente estable al jubilarte puedes considerar abrir una cuenta IRA.



El banco Connexus ofrece diferentes tipos de IRA a los que puedes aplicar según sean tus intereses. Por ejemplo, el programa Supreme Account ofrece una tasa de interés de 1.50%. Además, no requieren un depósito mínimo para abrir la cuenta. Sin embargo, los intereses pueden cambiar dependiendo de la cantidad de dienero que se tenga en la cuenta.

Capital One ofrece varias cuentas de retiro entre ellas se encuentra la IRA 360 que tienen un interés anual de 1.00% y no tienen cargos mensuales. Además, no requieren un depósito mínimo para abrir la cuenta.

Cuenta de ahorro

Sin duda alguna, abrir una cuenta de ahorro puede ser una buena opción para guardar su dinero y prepararse financieramente para el retiro. Puesto que, podrá ahorrar de manera efectiva para su futuro.

En HSBC puedes abrir una cuenta de ahorros con solo un $1, sin cargos mensuales y con un interés de 2.22%. El banco HSBC tiene sucursales en New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Houston, Seattle, Miami, San Francisco y Washington D.C.

La cuenta de ahorros de Ally es una de las más populares del momento, según NerdWallet. Ya que ofrece un interés de 2.20% sin importar el balance que se tenga en la cuenta. Además, la cuenta de ahorro no tiene cargos de mantenimiento ni requiere un balance mínimo.

