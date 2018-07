Retoca la raíz de tu cabello sin necesidad de teñirlo usando estos 5 productos

Color natural y sin canas.

En ocasiones por trabajo o por reuniones no te dio tiempo de ir al salón de belleza a retocar tu tinte, pero no te preocupes si tienes poco tiempo y necesitas retocar tu cabello en seguida te damos el truco mejor truco de belleza. La solución es que podrás retocar la raíz de tu cabello sin necesidad de teñirlo usando estos 5 productos que te durarán para muchos retoques.

1. Everpro: castaños profundos

Este producto es libre de peróxido, amoníaco o cualquier sustancia química que daña tu cabello. Agita bien antes de usarlo y aplícalo en cabello seco, déjalo secar por 3 minutos y peina de costumbre. Te durará por 40 aplicaciones aproximadamente.

Es ideal para cabellos negros, castaños y ligeramente rubios. Su precio es de $8.50, lo mejor es que es resistente a la lluvia y al sudor.

2. Style Edit: guapa en segundos

Lleva tu retocador de raíces en tu bolso, solo necesitas poner un poco de producto en la raíz y en los costados, funciona de maravilla para cubrir las canas al 100%. Está libre de peróxido, parabenos y vaselina. Es un producto que no está testado en animales. Tiene 4 tonos diferentes, que va desde el negro hasta el rubio oscuro.

Para retirar el producto solo necesitas aplicar un poco de champú y listo. Es uno de los retocadores de raíz más usados en los salones de belleza.

3. L’oreal: 8 tonalidades

Con solo 3 segundos tendrás una cobertura completa en todo tu cabello. Aplica a unos 4 cm de distancia de tu raíz y cabello para mayor cobertura. No deja residuos, ni sensación pegajosa, te recomendamos que apliques poco a poco, debido a que en ocasiones puede salir mucho producto. ¡También podrás aplicarlo para pelucas y extensiones!

Es uno de los retocadores de raíz con más gama de colores y a un precio accesible. Su tamaño es ideal para que te acompañe en cada viaje.



4. Cover your gray: polvo mágico



Si no te gustan los aerosoles también hay una alternativa que no es del todo conocida. Tal como pintas tus mejillas puedes pintar tu cabello. Es una brocha que en el interior viene el color, solo necesitas aplicar en donde necesites retocar y ¡listo! Dura por lo menos 2 lavadas, así que no tienes que ponerlo diario en tu melena.

Su precio es de $9 y es perfecto para que esté en tu estuche de maquillaje. Está disponible en 5 tonalidades diferentes.



5. John Frieda: sombras para cabello



Al ver el empaque podrías pensar que son unas sombras o un retocador de cejas, pero no lo es. Este retocador de raíz es maravilloso ya que además de retocar, podrás rellenar en el nacimiento del cabello para dar la ilusión de más volumen. ¡Solo con un retocador en polvo podrás hacer esto!

Tiene una duración de hasta 60 aplicaciones, existen tonalidades rubias, castañas y negros. No deja la sensación pesada al cabello y aunque su precio es mayor a los aerosoles vale la pena probarlo.