3 shampoos en barra para cabellos secos que controlan el frizz y lo hidratan

Control el frizz y dale brillo a tu cabello.

El cabello seco y el frizz van de la mano, esto es porque tu cabello no esta reteniendo humedad ni tiene nutrientes, por lo que se reseca y provoca el frizz e incluso hace que el quiebre sea mayor. Los shampoos en barra son un método para darle esos nutrientes, humectantes e hidratantes para que el cabello seco y poco a poco vaya mejorando la estructura capilar. Los shampoos en barra, funcionan igual que un shampoo de botella, pero rinde más y son aptos para todo tipo de cabello.

Si nunca has usado uno, tu cabello debe acostumbrarse poco a poco, pues estos shampoo no hacen tanta espuma, pues no tiene parabenos; es por eso que mucha gente cree que no limpian y les deja el cabello más graso. Poco a poco, tu cabello se acostumbrara. Y después, de usarlo mantenlo lejos del agua para que no se deshaga y se mantenga más tiempo en sólido.

1. Ethique: con aceite de coco y vitamina b5 para nutrir y regenerar el cabello seco

Los cabellos secos y resecos necesitan de hidratación, este shampoo en barra contiene aceite de coco, leche de coco, vitamina B5 que son los hidratantes que ayudan a retener humedad y aporta nutrientes en el pelo, para evitar que la resequedad continúe y que el frizz se controle. También tiene ácido láctico que actúa como un exfoliante, pero que puede cuidar la salud del cuero cabelludo y limpiarlo sin ser tan abrasivo.

Este shampoo en barra equivale a 3 botellas de shampoo líquido. Para usarlo debes humedecer tu cabello y el shampoo para después pasarlo por todo tu cuero cabelludo.

2. J·R·LIGGETT’S: hidrata, nutre y ayuda a equilibrar el pH cuidando los aceites naturales del cuero cabelludo

Los sulfatos son componentes que hacen resecar el cabello, esto es porque actúan como un detergente, que aunque limpia puede acabar con los aceites naturales. Este shampoo es libre de sulfatos y contiene aceite de coco, ricino, mango, almendra, vitamina E y sábila. Ayudará aportar ácidos grasos, antioxidantes y nutrientes para que el cabello seca tenga brillo y esté libre de frizz.

Es un shampoo en barra que ayudará principal a humectar el cabello y ayudará a que tus aceites naturales no se elimine provocando más resequedad tanto en el cuero cabelludo como en el cabello.

3. Shea Moisture: con ingredientes naturales que exfolian, limpian y nutren

Este shampoo para cabello seco y esponjado es ideal para los que buscan suavidad, nutrientes y limpieza sin llegar a ser abrasivo. Contiene aceite de coco, proteína de seda, jamaica y aceite de neem. Estos ingredientes en conjunto podrán controlar el frizz, hidratar, nutrir, retener humedad dándole más elasticidad y movimiento al pelo sin que este esponjado.

No importa si tu cabello es lacio, rizado o chino le dará movimiento y podrás lucir cualquier peinado sin tanto frizz. Aplícalo en todo cuero cabelludo y masajea muy bien para evitar que queden residuos.

También te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores tintes para morenas?