¿Soy elegible para los beneficios del Seguro Social por jubilación?

Conoce que debes tener para poder recibir los beneficios del Seguro Social.

Para ser elegible para los beneficios del Seguro Social por jubilación debes tener por lo menos 62 años y tener 40 créditos. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) aconseja solicitar los beneficios 4 meses antes de la fecha en que desea que comiencen.

¿Cómo obtengo los 40 créditos?

Para obtener el derecho de recibir los beneficios del Seguro Social por jubilación usted debe tener acumulado 40 créditos. Por cada año que trabaja y paga impuestos al Seguro Social, acumulas 4 créditos. Para acumular 40 créditos deberás tener 10 años de trabajo.

“El número de los créditos de Seguro Social que necesita para tener el derecho a recibir los beneficios por jubilación depende del año en que nació. Toda persona que nació a partir del 1929, necesitará 40 créditos de Seguro Social (o sea 10 años de trabajo)”, explica el Seguro Social.

Por otra parte, la página del Seguro Social explica que para acumular los 40 créditos no tiene que haber trabajado por 10 años consecutivamente.

“Si deja de trabajar antes de tener suficientes créditos de Seguro Social como para obtener el derecho a solicitar y recibir los beneficios de Seguro Social, los créditos de Seguro Social permanecerán en su registro de Seguro Social. Si más tarde regresa a trabajar, usted puede añadir más créditos de Seguro Social para obtener el derecho a solicitar y recibir los beneficios de Seguro Social”, menciona la agencia.

¿Cuánto me pagarán en beneficios por jubilación?

Para otorgar los beneficios el Seguro Social se basa en las ganancias que recibió durante el tiempo que se encontraba trabajando y si trabajó de manera contínua. La SSA explica: “mientras más altas sean sus ganancias vitalicias más alta será la cantidad de sus beneficios. Si tiene algunos años en los que no trabajó o que tuvo ganancias bajas, la cantidad de sus beneficios puede ser menos de lo que sería si hubiese trabajado sin interrupciones”.

De igual forma, la edad en la que decide jubilarse puede influir en la cantidad de dinero que reciba. Puesto que, según indica el SSA si decide jubilarse a los 62 años de edad la cantidad de dinero que recibirá será menor de lo que sería si hubiera esperado unos años más.

El Seguro Social le puede reducir un 27.5 por ciento si usted solicita los beneficios a los 62 años en vez de los 66 años y 6 meses, la edad plena de jubilación. Por el contrario, si usted decide continuar trabajando después de cumplir los 66 años sus beneficios del Seguro Social podrían aumentar. Ya que cada año adicional de trabajo, añade un año de ganancias al registro del Seguro Social, aumentando así sus ganancias vitalicias.

Beneficios para parejas

También el Seguro Social le brinda beneficios al cónyuge o pareja del trabajador jubilado. El Seguro Social informa: “un cónyuge quien no ha trabajado o quien tiene pocas ganancias puede tener derecho a hasta la mitad del beneficio completo del trabajador jubilado. Si usted tiene derecho a sus propios beneficios por jubilación y a beneficios como cónyuge, siempre pagamos sus propios beneficios primero”.

Sin embargo, hasta que el trabajador no solicite sus beneficios por jubilación, el cónyuge no podrá recibir los beneficios que brinda el Seguro Social a los cónyuges. Del mismo modo, el Seguro Social le brinda beneficios a ex cóyuges. Es decir, si su matrimonio duró por lo menos 10 años, usted es mayor de 62 años y está soltero podría obtener los beneficios del Seguro Social.

Por otro lado, si usted por alguna razón no puede recibir los beneficios por jubilación del Seguro Social puede tomar en consideración abrir una una cuenta de ahorro para el retiro como una IRA o 401(k).

Con TD Bank puedes abrir una una cuenta IRA tradicional o Roth para ahorrar para el retiro. La cuenta TD Simple Savings IRA ofrece depósito directo, no posee cargos mensuales y tiene un interés de 0.05%. Sin embargo, para poder abrir la cuenta necesita realizar un depósito mínimo de $300.

Ally es un banco en línea que ofrece cuentas IRA con un interés que puede comenzar en los 2.20% hasta 3.10% APY. Por ejemplo, la IRA de certificado de depósito tiene una tasa de interés de 2.75% APY por un término de un año y 3.10% por 5 años. La IRA de certificado de depósito no tiene cargos de mantenimiento y no requiere un depósito mínimo para abrirla.

