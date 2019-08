Luce joven por más tiempo...

En la piel de la cara es donde primero se reflejan los signos de la edad. También cuán saludable o desnutrida está nuestra piel. ¡Nos delata todo! Afortunadamente hay muchos productos que atacan los problemas de la edad, como las arrugas que nos van saliendo.

Aquí te compartiremos opciones de sueros, cremas y otros productos con colágeno para eliminar arrugas y mantener tu piel joven. El colágeno tiene muchos beneficios para la piel, ya que desempeña un papel fundamental en la construcción de las células y los tejidos. El colágeno va disminuyendo en producción según envejecemos y es más complicado para el cuerpo reponerlo, lo que genera problemas en la piel tales como arrugas, flacidez y otros signos de envejecimiento. ¡Ponte las pilas y luce joven lo más que puedas!

1. Suero QRxLabs con refuerzo de colágeno y ácido hialurónico:

QRxLabs Peptide Complex Serum es un suero de reparación intensiva de la piel que contiene una mezcla patentada de péptidos que estimula la generación de fibroblastos de colágeno y elastina, fomentando la curación y la respuesta regenerativa de la piel.

Esta fórmula avanzada es el único suero peptídico en el mercado que combina un complejo peptídico de grado profesional con extracto puro concentrado de manzanilla, un ingrediente natural que ayuda a calmar la piel y reducir la inflamación. Además, este suero contiene ácido hialurónico, el humectante para la piel más poderoso, que ayuda a restaurar y mantener una apariencia juvenil en tu piel.

Beneficios clave:

Acelera la curación y reparación de la piel

Aumenta la generación de colágeno

Reduce líneas finas y arrugas

Mejora la textura y elasticidad de la piel

Hidrata la piel sin dejar residuos grasos

Este suero de colágeno penetra en las capas de la piel para dar una duración de mayor tiempo. Tiene una combinación de colágeno con vitamina C que ayudan a suavizar las arrugas y líneas de expresión. Al ser un suero antioxidante ayuda a combatir tu piel daños radicales y del sol.

Tu piel estará muy suave, si eres de piel muy sensible lo puedes combinar con tu crema humectante para que no cause irritación. Recuerda que la combinación de algunos componentes hacen reacción en tu piel.

3. Gel MIZON con colágeno marino:

Este contorno de ojos viene en una presentación como gel. Es ideal para pieles muy sensibles y delicadas, ayuda a regenerar el tejido dañado alrededor de los ojos, aumenta la producción de colágeno y elastina en la piel para dar un resplandor a la piel y lo cuida de las arrugas. Sus principales ingredientes son colágeno marino, extracto de cacao y de fresca con manteca de karité y ácido hialurónico.

Aplícalo en el contorno de ojos con un ligero masaje con el dedo anular y deja que se absorba. Los contorno de ojos, son lentos de actuar en la piel, pues es una zona que se deshidrata con facilidad. Así que no pierdas la paciencia.

4. Crema Rejuveness de Pond’s:

Esta crema para las arrugas está formulada con lactos-nutrientes y colágeno. Es una fórmula hipoalergénica que no tapa los poros y está compuesta por 400g de crema antiarrugas.

Para obtener resultados inmediatos se recomienda el uso continuo de la crema durante el día y la noche. Esta crema reduce visiblemente la apariencia de líneas finas y arrugas en dos semanas.