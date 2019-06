4 suplementos para cuidar tu piel del envejecimiento prematuro

Cuida tu piel y rostro para prevenir arrugas e imperfecciones.

No importa la edad que tengas, tu piel puede estar sana, sin arrugas y sin líneas de expresión con la ayuda de ciertos suplementos. Te decimos 4 suplementos antioxidantes que evitan que tu piel se dañe, la cuida de los radicales libres, la hace lucir sana y joven.

1. Vital Proteins: colágeno, ácido hialurónico con probióticos para una una piel sin arrugas y un mejor sistema digestivo

Este suplemento es en polvo y sus ingredientes son colágeno, ácido hialurónico y probióticos. El colágeno ayuda a que tu piel y tejidos se mantengan sanos y sin arrugas, asimismo cuidas a tu cuerpo del envejecimiento prematuro. El ácido hialurónico te ayuda a retener humedad en tu piel previniendo las arrugas.

Los probióticos ayudarán a que tu sistema digestivo trabajen de manera correcta y no tengas problemas digestivos. Este suplemento lo puedes mezclar con jugos, agua o un batido. Recuerda que necesitas un consumo prolongado para obtener resultados.

2. Amazon Elements: la vitamina C ayuda a generar más colágeno y se absorba mejor

Para que tu piel siempre luzca radiante, suave y no pierda la textura la vitamina C debes consumir. Pues la vitamina C ayuda a mejorar la absorción de otros nutrientes como el hierro y el colágeno. Con esto tu piel, se mantendrá sana y por supuesto tu organismo como huesos, tejidos y articulaciones.

La vitamina C, no solo cuida el sistema inmunológico sino también tu piel. Por lo que es un excelente suplemento para consumirlo y cuidar todo tu organismo. Esta presentación te servirá para 10 meses.

3. Douglas Laboratories: biotina, zinc y keratina restauran la piel, uñas y cabello

No hay nada mejor que consumir antioxidantes en grupo en vez de tomar 3 pastillas al día. Este suplemento para la piel, ayuda a evitar la pigmentación, da mas elasticidad, mejora la hidratación, aumenta el grosor y el brillo del cabello, la piel y las uñas. Este suplemento contiene zinc, vitamina C, biotina y keratina.

El zinc es un mineral que ayuda a cuidar tu sistema inmunológico y un grana fuente de antioxidantes para la piel y el organismo. Cuida tu piel con un suplemento que también beneficio al cabello y uñas.

4. Puritan’s Pride: vitamina E para evitar arrugas y la oxidación de las células

Uno de los antioxidantes más potentes y que ayuda a combatir la piel de los radicales libres, es la vitamina E. Esta vitamina antioxidante ayuda a eliminar cicatrices, protege las células de la oxidación, elimina imperfecciones y ayuda a prevenir las arrugas. Incluso una cápsula de vitamina E, la puedes usar como mascarilla.

La vitamina E, cuida de tu corazón, sistema inmunológico y mejora la circulación de la sangre. Esta presentación tiene 100 cápsulas. Solo se debe de consumir una diaria.

También te puede interesar: Las 4 mejores mascarillas para desintoxicar tu rostro y eliminar las células muertas.