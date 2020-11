Suplementos para la salud de tu sistema digestivo y para apoyar tu salud hormonal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando tu sistema digestivo no está trabajando adecuadamente tu cuerpo entero lo va a resentir. Puedes experimentar dolores de cabeza, dolor abdominal, indigestión, problemas de estreñimiento, colon irritable, inflación (bloatness) o reglujo gastroensofáico entre otras.

El detalle es que esto no son más que síntomas y no es hasta que se trabaja la raíz que los ocasiona que no se ve un alivio real y la raíz tiende a estar en tus intestinos y tu hígado. Pero eso es otro post… Aún así, entiendo la incomodidad que puedes sentir con todos estos síntomas. A nadie le gusta sentirse como globo o tener una acidez que no te deja ni respirar.

De seguro has sentido esa incomodidad de tener que desabrocharte el pantalón porque de la nada tu abdomen se infló a niveles desastrosos. Cuando eso pasa esporádicamente, no hay mucho que preocuparse. Puede ser por un pequeño ups digestivo y listo, pero cuando es frecuente es necesario indagar más. Sobre todo porque, aunque no lo creas, tu sistema digestivo se encarga no sólo de digerir alimentos, sino de absorber sus nutrientes. Nutrientes que ayudan a crear balance hormonal, mineral y vitamínico. Ese balance es lo que ayuda que tu cuerpo se mantenga saludable y bien. Si tus hormonas no están comunicándose adecuadamente tu cuerpo va a quejarse de todas las formas que puedes imaginarte y de las que no: dolores, sarpullidos, malestar, indigestión, acné, caída del cabello, cambios de humor, poca concentración, sólo por mencionarte algunos.

Así que en lo que vas trabajando la raíz que puede estar provocando esos síntomas, puedes apoyar tu cuerpo con infusiones de hierbas o aceites esenciales. Porque con dolor o malestar es imposible tomar acción. Mira lo que puedes usar:

Este era uno de los remedios más usados por mi abuela cuando tenía lo que ella llamaba “es estómago pesado”. Ayuda a relajar el sistema nervioso y apoya al sistema digestivo. Los clavos de especia son pequeños pero poderosos. Una infusión con sólo 2 o 3 clavos será suficiente para sentir su efecto.

El jengibre es maravilloso para apoyar la digestión. Reduce las náuseas y alivia la incomodidad que provocan los gases. Una infusión de jengibre con la comida o luego de ella puede ayudarte a digerir mucho mejor. También puedes usarlo en aceite esencial, eso sí usa de 1-2 gotas en un aceite base pues puede resultar abrasivo a la piel por ser cálido.

La manzanilla no sólo induce al sueño, sino que calma tu sistema nervioso ayudando así a que los movimientos del estómago e intestino se coordinen y puedas digerir mejor. Si a esto le añades hinojo, una especia maravillosa que ayuda a eliminar gases tienes una combinación perfecta.

Ayuda a reducir los gases y la inflación o bloatness pues relaja los espasmos en los músculos del colon. También alivia los síntomas de gas y de indigestión. La mejor forma de usarlo es aplicando directamente en el abdomen – siempre verifica en una zona pequeña de tu cuerpo que no tengas reacción al aceite – o poner 2-3 gotas en aceite de coco y masajear el área abdominal. Vas a sentir el área fría y puede sentirse raro, pero en poco tiempo te sentirás mucho mejor.