The Ordinary: Los productos de belleza, cuidado personal y antiedad que todos quieren

Hay productos que definitivamente llegan a tu vida para quedarse. En este caso hablo de la variedad de productos de la marca The Ordinary para el cuidado de la piel.

Desde productos para limpiar a profundidad tu piel, hidratarla, para las ojeras, y hasta para quitar las arrugas y mucho más, The Ordinary se convertirá en tu marca favorita a usar siempre. Mira algunos de los productos que ofrece.

1. The Ordinary – Solución de peeling químico:

Esta solución de baja viscosidad está destinada a ser utilizada como una máscara. Usar idealmente en la tarde, no más de dos veces por semana. Limpia primero la cara y espera a que la piel se seque. No utilizar sobre piel mojada. Aplicar de manera uniforme en la cara y el cuello con la punta de los dedos. Dejar actuar por no más de 10 minutos.

2. The Ordinary – ácido hialurónico:

Una fórmula de apoyo de hidratación con Ultra-Pure, vegan ácido hialurónico.

3. The Ordinary – Hidratante natural:

Crema hidratante natural que penetra profundamente tu piel para devolverle el brillo y la salud.

4. Solución de cafeína 5%:

Reduce la apariencia de pigmentación de contorno de ojos y la hinchazón. Los estudios han demostrado que el uso tópico de cafeína y EGCG puede ayudar a reducir la apariencia de hinchazón y de las ojeras en el contorno de ojos. Los estudios han demostrado que la cafeína adicional puede también reduce la apariencia de la celulitis. Esta fórmula light-textured contiene una alta concentración de 5% de cafeína, complementado con highly-purified EGCG de hojas de té verde.

