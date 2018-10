¿Tienes arrugas alrededor de los ojos? Mira estos beneficios y usos de la crema anti envejecimiento Cicatricure

Rejuvenece tu rostro y luce una piel saludable con estas cremas.

Las arrugas y líneas de expresión alrededor de nuestros ojos no sólo corresponden a signos de envejecimiento o de la edad; la piel es muy delgada y hay muchos factores que influyen en la aparición de estos molestos signos. La exposición al medio ambiente, la luz y la falta de cuidado en esta zona de nuestro rostro podrían tener como resultado daños irremediables con el paso de los años.

Es importante prestar atención especial al rostro ya que no cuenta con muchas glándulas sebáceas y además, hay menor cantidad de fibras de colágeno y elastina. Adicionalmente esta parte de nuestro cuerpo es la responsable de gran parte de los movimientos que hacemos a diario, por este motivo tiende a desgastarse con más facilidad y es propensa a perder colágeno, elastina y a estar expuesta a los efectos de los rayos ultra violeta.

En este sentido, los laboratorios de Cicatricure han diseñado productos especialmente para atender la piel del contorno de nuestros ojos, considerando detenidamente cada uno de estos factores. Sus fórmulas revitalizan y dan luminosidad a toda la piel del contorno de ojos, ayudan a prevenir gradualmente las líneas de expresión e imperfecciones como ojeras, bolsas y arrugas.

Sus ingredientes hidratan y estimulan la piel para la formación de colágeno, para de esta manera contrarrestar las agresiones externas, dando como resultado un contorno de ojos más fresco y radiante. También, difuminan los signos de las edad y alisan la piel de esta zona en cada aplicación.

Cada una de las fórmulas de las cremas Cicatricure son hipoalergénicas, no dejan sensación grasosa en la piel, no posee color ni aroma particular y le brindan a tu piel una mejoría notoria. A continuación te mostramos algunas de las opciones que te brinda Cicatricure para mejorar la apariencia del contorno de tus ojos y resaltar tu mirada.

1. Cicatricure Crema Anti Envejecimiento

Te ayuda a mejorar la apariencia de arrugas y líneas de expresión; beneficiando el tono de tu piel para que esta conserve un aspecto saludable. Está especialmente formulada para nutrir el colágeno, elástina y los péptidos de manera uniforme y suave.

Su fórmula botánica incluye extracto de mantequilla de semillas de cacao, manteca de karité, aceite de almendras, extracto de frutas y vitaminas K. Esta efectiva formulación alisa arrugas y líneas de expresión.

2. Crema para Ojos Día y Noche

Reduce las arrugas y las bolsas alrededor de tus ojos, además de que revitaliza y da luminosidad a tu rostro. Este producto actúa al contacto con la piel, reduciendo líneas de expresión y ojeras, mientras que refuerza la formación de colágeno en la zona.

Su fórmula estimula la microcirculación alrededor de tus ojos y te ayuda a prevenir problemas como la hinchazón, las líneas finas y las ojeras gradualmente. Un producto que hidrata la piel y estimula la formación de colágeno para contrarrestar las agresiones externas.

Esta crema es un tratamiento antiedad completo para la zona del contorno de ojos. Viene en una presentación de 8.5grs y está especialmente diseñada para eliminar las arrugas y bolsas en los ojos, mientras le brinda luminosidad y suavidad a la piel.

Perfecta para aplicar tanto de día como de noche, con esta crema podrás tener un tratamiento especializado para rejuvenecer tu contorno de ojos ya que trabaja con una fórmula compleja de anti envejecimiento clínicamente probada.

