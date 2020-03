¿Tienes canas y crecimiento en el cabello? Si no puedes ir al salón usa estos productos en tu casa

Mientras estemos en cuarentena, se nos hace imposible ir al salón de belleza a darnos el cariñito mensual que queremos en nuestro cabello. Para vernos guapas y ocultar las canas y el crecimiento en el cabello no es nada difícil hacerlo por nuestra cuenta. Por eso, a continuación te compartimos varios productos que puedes aplicarte por ti misma en lo que todo vuelve a la normalidad, y podemos regresar a nuestras rutinas.

1. L’Oreal Paris – Root Cover Up:

Viene en variedad de colores según el cabello. L’Oreal Paris Magic Root Cover Up Spray oculta los grises y el crecimiento en segundos para obtener raíces perfectas. Obtén una cobertura perfecta con esta fórmula liviana que no deja manchas ni residuos pegajosos cuando está seca, y que no contiene amoníaco ni peróxido.

2. Polvo magnético cubre canas y crecimiento:

Si tienes principalmente canas en las raíces de tu frente, a los lados o en la frente, es más sencillo poder cubrir las canas, si no te dio tiempo de aplicar el tinte o han aparecido algunas canas pequeñas. Este es un polvo que se aplica con una esponja que cubre todas las canas, podrás aplicar tantas veces sea necesario para tapar todas las canas.

Siempre aplícalo en cabello seco para que tenga mejor y mayor fijación. Es perfecto para disimular canas en pelo oscuro, de acuerdo con los compradores, algunos han notado pequeñas manchas en las almohadas si se recuestan después de aplicar este cubre canas.

3. Spray Touch Up:

Si notaste que tienes unas canas pequeñas y no tienes mucho tiempo, puedes usar un spray para cubrir las canas y el crecimiento temporalmente en cuestión de segundos. Los pigmentos se adhieren en la fibra capilar y se ajustan para adaptarse al color de tu cabello, asimismo brinda un brillo natural.

Llévalo en tu bolso para esos momentos de emergencia. Con más de 1000 ventas, es un producto que se destaca por cubrir muy bien las canas y fácil de usar.

4. Barbanegra para hombres:



Hay productos para tapar las canas en los hombres, este cubre canas en particular ayuda a tapar las canas de barba y bigote e incluso las patillas y el cabello. Es un producto libre de químicos y amoniacos, no huelen ni dañan tu cabello, ni la piel, es hipoalergénico, pero si eres de piel sensible puedes aplicar un poco en tu brazo y ver si tienes alguna reacción.

Se aplica muy fácil y se puede retirar por la noche, muchos compradores han notado que dura por varias horas, muchos lo retiran hasta que se bañan, pero los ha sacado de muchos apuros.