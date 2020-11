¿Tienes el cabello muy fino? Logra más volumen usando estos productos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Quizás de jovenes no pensábamos tanto si nuestro cabello tenía volumen o no. No era un tema que nos preocupaba. Pero a medida que pasan los años nuestro cuerpo deja de producir los nutrientes necesarios, y es así cuando comenzamos a notar cuando se va debilitando, se pone opaco, y pierde volumen.

Tener volumen en nuestro cabello es reflejo de tener un pelo saludable. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar algunos productos que funcionan para dar volumen al cabello, y para mejorar su salud en general, en caso de que estés pasando por este proceso.

Mira las opciones a continuación:

1. Tabletas de suplemento para el volumen y crecimiento del cabello:

Suplemento New Nordic, con biotina e ingredientes de origen natural, ayudan también a reducir la caída del cabello. Para un cabello sano y hermoso. Ayuda a nutrir tu cabello desde adentro. Con procianidina B-2 de manzanas.

Si tu cabello parece delgado, prueba este suplemento para el cabello que apoya un cabello de aspecto saludable con ingredientes de origen natural, como biotina, procianidina B2 extraída de manzanas rojas y extracto de mijo, que es rico en vitaminas, minerales y aminoácidos.

2. Champú y acondicionador de biotina para tratamiento del cabello:

Para el cabello debilitado y fino, este es un combo estimulador del folículo del cabello para un crecimiento más grueso. Revive el cabello dañado.

Las vitaminas B y los aceites botánicos que contienen, proporcionan una hidratación profunda, revierten la caída del cabello, y mejoran la circulación del cuero cabelludo y el volumen del cabello; para lograr un cabello largo y grueso. Pueden revertir la calvicie al reducir la acumulación de DHT en el cabello. Las vitaminas nutritivas para el cabello de este set para el cuidado del cabello te darán un cabello sedoso y brillante y un cuero cabelludo saludable e hidratado.

3. Nutrafol – Suplemento para el crecimiento del cabello con volumen, más grueso y fuerte:

Cuatro cápsulas al día de este suplemento para un mejor cabello, clínicamente eficaz que promueve un crecimiento del cabello más fuerte y con menos caída. Contiene 21 ingredientes naturales de grado médico.

Mejora el crecimiento del cabello al atacar múltiples causas, incluidos el estrés y la nutrición, desde adentro. Los ingredientes clínicamente probados ayudan a respaldar el bienestar general para un mejor sueño, energía, estado de ánimo y salud de la piel. Formulado para mujeres que experimentan pérdida de cabello debido al estrés, la dieta, peinados excesivos, y las toxinas ambientales. En un estudio clínico, el 86% de las mujeres informó un mejor crecimiento del cabello y el 84% vio un cabello más fuerte después de seis meses. Los resultados pueden variar. Este suplemento es ganador del premio Best of Beauty Breakthrough Award de Allure de 2018 y reconocido como la mejor solución para el crecimiento del cabello en su clase por Harper’s Bazaar, New Beauty y Essence. Con la confianza de más de 2,500 médicos y dermatólogos.

4. Spray para volumen – BOLDIFY Hair Thickening Spray:

Obtén un cabello más grueso en solo segundos. Este es un producto para el cabello, recomendado por estilistas para mujeres y hombres usar, y lograr volumen.

CONSIGUE UN CABELLO MÁS GRUESO EN 60 SEGUNDOS:

PASO 1: Lavar y acondicionar el cabello

PASO 2: Aplica Boldify Hair Thickening Spray al cabello ligeramente húmedo, y trabaja con los dedos o un peine.

PASO 3: Secar al aire para una plenitud natural, o secar con secador para una elevación máxima y 3 veces el volumen.