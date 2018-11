¿Tienes granos en tu piel? Cuídate del acné con estos parches

El secreto para una piel suave y libre de granos.

El acné es una afección que generalmente se manifiesta principalmente en la piel de tu rostro y se caracteriza por manifestarse en forma de protuberancias o granos. Pueden ser espinillas, puntos negros, puntos blancos, granos e incluso quistes. La aparición del acné es muy común durante la adolescencia, debido a todos los cambios hormonales que se producen durante esta época.

Es muy probable que si nuestros padres padecieron de acné, nosotros también lo padezcamos. En la mayoría de las personas el acné suele desaparecer casi en su totalidad al final de la adolescencia. El más común que aparece en los adolescentes se llama acné vulgaris; generalmente aparece en zonas como la cara, cuello, hombros, pecho y en la parte superior de la espalda.

Los poros que componen la piel, tiene glándulas sebáceas que producen la grasa que se encarga de lubricar el pelo y la piel. Generalmente estas glándulas producen la cantidad necesaria de sebo; sin embargo, con las alteraciones hormonales llegan a producir una cantidad mucho mayor. Si hay exceso de grasa y de piel muerta, los poros se obstruyen atrapando en su interior las bacterias que producen el acné.

Es necesario evitar la acumulación de grasa sobre tu piel que pueda contribuir a la aparición del molesto acné. Para esto es recomendable lavar tu rostro una o dos veces al día con agua tibia y un jabón suave. Es importante no frotar la piel con esponjas o manoplas, ya que en lugar de eliminar el acné estarás maltratando mucho más la piel, cuando en realidad debe ser tratada con extrema suavidad.

Cualquier producto que utilices en tu rostro, sea protector solar o maquillaje debes asegurarte que en su presentación estén catalogados como no grasoso, no comedogénicos y no acnegénicos. Por otra parte, existen muchos productos que te ayudan a prevenir, combatir y curar el acné, uno de ellos son los parches. A continuación te mostramos de qué se tratan.

1. Avarelle: Parche para Granos de té verde y caléndula

Los parches están hechos con aceite de árbol de té, aceite de caléndula y aderezo hidrocoloide. Simplemente lo aplicas cada vez que veas que aparece el acné; su fórmula patentada te ayudará a que tu piel brille durante toda la noche y el día.

Está diseñado para personas que sufren de problemas de piel o imperfecciones. El producto actúa al contacto con la piel; ayudando a reducir los niveles de estrés no deseados y aumentar tu confianza, para que luzcas una piel más limpia y brillante.

2. Rael: 3 Pack de Parches de Curación

El parche de acné hidrocoloide extrae las impurezas y espinillas de la piel, al tiempo que protege tu piel de gérmenes e infecciones. La capa delgada mantiene tu piel hidratada, maximizando los efectos de curación y evitando la aparición de futuras cicatrices.

Puedes usarlos con toda la tranquilidad tanto de día como en la noche, cada parche está libre de alcohol, parabenos y sulfatos. Puedes recuperar la confianza y lucir la piel de tu rostro saludable y tersa.

