¿Tienes pezones agrietados y te molestan? Los 4 mejores productos para mejorarlos

¡Al cuidarlos los tendrás tan suaves como las nalguitas de un bebé!

Tener los pezones agrietados y adoloridos es un problema muy común en las mujeres. Hay 2 razones principales po las que es muy posible que esto ocurra. Primero a consecuencia del clima, principalmente cuando está muy fríi, y segundo por la lactancia materna.

Cuando los pezones se agrietan por el clima frio y la lactancia, tienden a estar siempre muy secos y con algunas lesiones. Lo que más preocupa es que el proceso de curación y cicatrización suele ser lento y doloroso. Por fortuna, existen algunas soluciones que con ingredientes naturales pueden acelerar la recuperación y devolverle la salud a tus pezones.

Mira algunos a continuación:

1. Bálsamo de pezón orgánico Honest:

Fabricado con ingredientes orgánicos certificados. Este bálsamo para pezones orgánico ayuda a aliviar la irritación y ayuda a revitalizar los pezones sensibles, adoloridos o dañados. Se aplica a la zona del pezón después de cada lactancia y con la frecuencia que sea necesaria.

2. Crema Mommyz Love:

Este bálsamo para pezones y todos los otros productos Mommyz Love son creados con amor por una madre lactante con una misión para mejorar los viajes de lactancia de tantas otras madres como sea posible.

Inodoro y fácil de absorber. Este bálsamo para pezones no tiene olor, por lo que tu bebé no notará una diferencia cuando lo uses. También está especialmente formulado para absorber rápidamente en tu piel sin la necesidad de aplicar mucha presión.

3. Lansinoh – Ungüento para pezones:

Lansinoh lanolina es una marca reconocida en todo el mundo. Es un tratamiento creado con un proceso de refinación patentado. Lansinoh utiliza Ultra-Pure, lanolina médica para ayudar a curar pezones adoloridos, agrietados, resecos, y con falta de hidratación. Es la Top 1 más vendida en Amazon dentro de su categoría con sobre 3 mil reviews.

4. Manteca para pezones natural Earth Mama Angel Baby:

La manteca de pezón orgánica rica en botánicos naturales es una crema para pezones no pegajosa y sin lanolina para la lactancia y la piel seca. Con hierbas orgánicas tradicionalmente utilizadas para calmar e hidratar los pezones y la piel seca.

Es 100% orgánico, no petróleo, parabenos o lanolina y no es necesario lavarlo antes de amamantar. Elegido por las UCIN del hospital, probado por dermatólogos y clínicamente probado por irritación. Certificado por Oregon Tilth.