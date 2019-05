¿Tienes problemas de colesterol? 4 productos que puedes usar a diario para controlarlo

Es muy importante atender este tema para cuidar de tu salud.

El colesterol ayuda al cuerpo a construir nuevas células, a aislar los nervios y a producir hormonas. Normalmente, el hígado hace que todo el cuerpo lo necesite. Pero demasiado colesterol puede causar enfermedades cardíacas y sobrepeso. Mira a continuación algunos productos para controlarlo.

1. Ecogreenic – cápsulas sin gluten para controlar el colesterol:

No todas las cápsulas de ajo son iguales. Ecogreenic Odorless Aged Fermented Ajo 200 Cápsulas sin gluten, de 900 mg, contiene un componente activado de ajo llamado alicina.

Son 100% natural que puede ayudarte a mantener un nivel de colesterol saludable. Para adultos, tomar dos (2) cápsulas al día, preferiblemente con las comidas.

2. Paquete de 3 botellas de suplemento para reducir el colesterol:

Este suplemento contiene sustancias que reducen el colesterol y los triglicéridos. Ayuda a reducir los niveles de colesterol al limitar la cantidad de colesterol que puede ingresar al cuerpo.

La cayena que contiene puede ayudar a aumentar la circulación de la sangre a través de los vasos al reducir la formación de placas y prevenir la acumulación de coágulos. El ajo que también contiene entre sus ingredientes, evita que las partículas individuales de colesterol pegándose a las paredes arteriales. Se ha demostrado que el ajo reduce tanto los niveles de colesterol como la presión arterial.

3. Cápsulas – BRI Nutrition Odorless Garlic:

El ajo siempre ha sido un elemento estrella para controlar los niveles de colesterol. Este suplemento mejorará tu salud cardiovascular y tu energía cambiará notablemente. Son cápsulas blandas de ajo de 1.000 mg. A lo largo de la historia, el ajo se ha utilizado para respaldar la salud cardíaca y cardiovascular, mantener los niveles normales de colesterol y mejorar el sistema inmunológico.

Estas softgels no solo son inodoros, sino que también contienen semillas de perejil para refrescar el aliento. Y no solo eso, sino que cada cápsula se envía a un laboratorio de control de calidad de terceros en California para garantizar que no haya contaminación.

4. Extracto de albahaca:

Estas cápsulas de albahaca vienen en 1 botella con 60 cápsulas. Holy Basil es bueno para bajar los niveles de colesterol, y estimular el sistema inmunológico.. Puede apoyar la inmunidad de tu sistema con sus propiedades antibacterianas.

Puedes usar estas cápsulas también como relajante, pero también es famosa por ser una sustancia antiinflamatoria. La albahaca sagrada se puede usar para ayudar con la congestión, al mismo tiempo que aumenta la fuerza de su defensa inmunológica.

NOTA: Antes de utilizar cualquier suplemento para la salud, consulta con tu médico.