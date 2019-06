¿Tienes problemas de estreñimiento? Alternativas que te ayudará a ir al baño mejor

No sigas sufriendo, cuando hay opciones para estar mejor...

¡Qué verguenza a veces nos da hablar del número dos! Sin embargo, el padre de la medicina, Hipócrates, decía que toda enfermedad comienza por el intestino y yo le creo. Tu salud intestinal dice mucho de cómo está tu salud en general.

Hay médicos que dicen que depende de cada cual y que normal puede ser una o dos veces por semana. Personalmente, no estoy de acuerdo. En la mayoría de los acercamientos holísticos e integrativos de salud entendemos que la norma debe ser una evacuación completa al menos una vez al día. Cuando digo completa, me refiero a que luego de ir al baño no te quedes con ganas, sintiendo que se quedo algo queriendo salir. Las heces fecales son el producto de desechos, toxinas y material que tu cuerpo no necesita, por lo tanto, lo elimina. Cuando el excremento se queda por mucho tiempo en tus intestinos se fermenta y crea gases, que a su vez que provocan hinchazón. Míralo de esta forma, ¿Qué pasaría si dejas de sacar la basura en tu casa durante toda una semana?

Si puedes leer una revista completa mientras estás sentada en el inodoro – osea tardar más de 10 minutos- o tener que pujar mucho (=hemorroides, auch), no es normal. Para mejorar tu experiencia en el baño, añade fibra natural como frutas y vegetales a tu alimentación. También puedes utilizar probióticos – preferiblemente entericcoated y sólo por 28 días seguidos, no durante el resto de tu vida– o consume fermentos y sobre todo bebe AGUA.

Otra herramienta de las que somos fans en casa es el banquito. Nuestro cuerpo no está diseñado para ir al baño sentado. Los músculos que se encargan de aguantar y soltar las eses fecales (aka esfínter) se relajan más fácilmente cuando estamos en cuclillas o squat. Si subes las piernas a un banquito mientras estás sentada en el inodoro, vas a ayudar a que el esfínter pueda soltarse y que todo salga fácilmente, sin pujos o dolores.

A continuación, comparto varias opciones de banquitos contigo para que puedas comenzar a crear una mejor experiencia para ir al baño.

Puedes comenzar utilizando una versión como ésta que se guarda bajo el inodoro y no ocupa mucho espacio:

Si tienes peques en casa o hay integrantes en la familia más altos que otros, puedes usar una alternativa convertible que tiene dos alturas como ésta:

Si deseas una alternativa un poco más minimalista puedes irte por esta opción:

Si prefieres una opción más económica y diversa, puedes optar por una opción plegable

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG @tulsiandrose

FB @tulsiandrose