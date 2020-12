¿Tienes vello facial? Mira uno de los beneficios de afeitarte y con qué hacerlo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En honor al regreso de McRib a todo el país el 2 de diciembre, McDonald’s se asocia con No-Shave November, brindando a las personas una nueva forma de apoyar la investigación sobre el cáncer.

¡El momento más jugoso del año ha llegado! McRib está de regreso en todo el país, por primera vez desde 2012, a partir del 2 de diciembre. Así que esa barba que has dejado crecer orgullosamente durante la cuarentena, o por una buena causa, durante noviembre …se puede ir. O podría impedirte disfrutar de un delicioso McRib. Por eso estamos aquí, para decirte que te la afeites y podrás obtener un McRib de parte de McDonald’s.

Desde ya, McDonald’s está regalando un McRib GRATIS a los primeros 10,000 participantes* que muestren su rostro bien afeitado. Con o sin barba, prepárate para el McRib con una afeitada, o incluso una mascarilla facial, porque cualquiera puede participar, desde tu hermano hasta tu mamá, tu cuñada o la compañera de cuarto de tu prima. Simplemente publica una foto de tu rostro bien afeitado, o suave como la piel de un bebé, en tu perfil público de Twitter o Instagram usando #Shave4McRibSweepstakes y etiquetando a @mcdonalds. ¡Lo sentimos, no Stories! Los primeros 10,000 participantes recibirán un código para recibir un McRib gratis, disponible a través de McDelivery por Uber Eats, hasta agotar existencias.

“Nuestros fans barbudos lo saben … el vello facial y el McRib simplemente no son buena combinación, créanme, lo he intentado,” dijo David Tovar Vicepresidente de Comunicaciones de EE. UU.. “Con el regreso de McRib a nivel nacional, estamos ayudando a los fans a disfrutar de cada momento delicioso invitándolos a que se afeiten por la oportunidad de ganarse un McRib gratis. Además, estamos emocionados de asociarnos este año con No-Shave November, una organización benéfica que sabe un par de cosas sobre el vello facial.”

En reconocimiento a aquellos que se han vuelto un poco desaliñados por una buena causa este mes, estamos colaborando con No-Shave November— una organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para la investigación, la prevención y la educación sobre el cáncer. Sólo compra un McRib el 2 de diciembre y tu compra ayudará a apoyar nuestro donativo a las iniciativas de esta institución en torno al cáncer.

“No-Shave November es una aventura de un mes en el que pedimos a los participantes que dejen las navajas y se “pongan peludos” en nombre de la concientización sobre el cáncer,” dijo Monica Hill, Directora Ejecutiva Senior de No-Shave November. “Estamos encantados de que McDonald’s esté apoyando esta causa tan importante, involucrando a los barbudos y a los no barbudos más allá de noviembre simplemente al comprar un McRib.”

Ya sea que seas fan de McRib o vayas a probarlo por primera vez, prepárate para eliminar ese vello facial para su regreso a nivel nacional. La temporada comienza el 2 de diciembre en restaurantes participantes ya sea para llevar, por medio del Drive Thru, la aplicación de McDonald’s® o McDelivery. Esto va a estar jugoso.

McDonald’s también se esta uniendo al exitoso cantautor mexicano de música regional, Christian Nodal, para apoyar a la causa y celebrar el regreso del famoso McRib. Christian se ha dejado crecer la barba durante todo el mes y se la afeitará en los próximos días: ¡un verdadero momento “AYAYAY”! Se despedirá de su amada barba para disfrutar del sándwich McRib, favorito de los fans, que sin duda sera el momento perfecto.

Entérate del mismo Christian Nodal cómo está apoyando esta causa:

*Reglas del Sorteo: No Es Necesario Realizar Una Compra Para Participar / Ganar un Premio. Una Compra No Mejorará las Posibilidades de Ganar. El sorteo Shave 4 McRib® (“Sorteo”) comienza el 30 de noviembre de 2020 a las 7:00:00 a.m. ET, termina el 2 de diciembre de 2020 a las 11:59:59 p.m. ET o una vez que se reciban 10,000 participaciones (lo que ocurra primero). Disponible solo para residentes de los 50 Estados Unidos y el Distrito de Columbia que tengan 18 años o más. Límite de 2 entradas por participante: 1 en Twitter, 1 en Instagram. Sujeto a las reglas oficiales, incluidos los requisitos / restricciones de entrada de Twitter o Instagram. Debe incluir una foto de la cara bien afeitada del Participante (u otro tema elegible) y @McDonalds & #Shave4McRibSweepstakes en el post participante. Nulo donde esté prohibido. Diez mil premios disponibles, ARV total: $ 150,000. Las probabilidades de ganar están determinadas por la hora de recepción y el número de participaciones recibidas. Patrocinador: McDonald’s USA, LLC, 110 N. Carpenter St., Chicago, IL 60607-2101.