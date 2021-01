Toallas reusables para la incontinencia urinaria que ayudan a prevenir manchas y accidentes en la ropa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La incontinencia urinaria puede ser muy molesta y hacerte sentir insegura si tienes que salir o por las noches. Hay toallas sanitarias especiales para la incontinencia, pero muchas veces puede causar sequedad, comezón o irritación en la zona íntima. Un remedio más efectivo y que a la larga te ayudará es que los puedas lavar y usar las veces que sea necesario.

Estas toallas reusables para la incontinencia urinaria ayudará a que ya no gastes tanto en toallas sanitarias, pues ofrecen la misma protección, pero las podrás usar una y otra vez. Sigue muy bien las recomendaciones de lavado, pues algunas no se pueden lavar a máquina ya que puede deformarse.

Estas toallas reusables para la incontinencia urinaria, están hechas de carbón de bambú para que la piel pueda transpirar, no provoque irritaciones y no huela. Tiene una capa de microfibra para que pueda absorber muy bien sin que se traspase a tu ropa o te sientas mojada. Es como una toalla sanitaria que se debe de cambiar cada 3 a 6 horas.

Para lavarlos solo debes de remojarlos en agua tibia exprimir y listo. En cada paquete vienen 5 toallas del tamaño que elijas. Para la incontinencia urinaria la talla larga será la ideal.

Compra estas toallas reusables que absorben sin traspasar a la ropa y te mantienen seca

Si ya tienes un flujo moderado, estas toallas reusables te harán sentir más seca y segura. Está formada por 7 capas, hecha de poliéster, microfibra para poder absorber el líquido, evitar que se derrame, que sea suave a la piel y que ayuda a ser suave con tu piel. La marca no recomienda que los laves a mano sino en lavadora y quñe no uses cloro, pues por eso se deforman.

Es un paquete 3 de toallas reusables, una desventaja es que no no tiene alas para ajustarse a la ropa interior. Lo ideal es que lo uses con ropa interior que pueda ajustar la toalla para que no se te mueva.

Compra esta toallas para la incontinencia urinaria que se compone de 7 capas para prevenir irritaciones

Para prevenir infecciones e irritaciones en la zona íntima estas son toallas reusables para la incontinencia urinaria que está hecha de 5 capas de algodón. Se encargan de absorber, prevenir fugas, son cómodas y son suaves con tu piel. Son perfectas si comienzas a tener un flujo más severo. Una ventaja es que puedes lavarla en la lavadora y no afectará su forma.

Estás toallas reusables, te harán sentir más segura para prevenir fugas en la noche en tu cama o en la ropa. Al ser reusables podrás lavarlas y usarlas para evitar gastar dinero en toallas y tollas.

Compra estas toallas reusables que están hechas de algodón y que absorba la orina

