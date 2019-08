Un celular bien protegido: Accesorios que te ayudarán a que tu dispositivo no sufra accidentes

Los mejores productos para cuidar de tu celular.

Nuestro celular es una parte muy importante de nuestro día a día, que siempre está con nosotros y nos ayuda con distintas tareas. Por su importancia y valor, es un elemento que debemos cuidar lo más posible y seguro que alguno de estos accesorios te ayudará a hacerlo.

1. Funda OtterBox

La marca OtterBox es una de las más reconocidas dentro de las opciones de funda para celular, ya que ofrecen productos durables y de buena calidad que cuidan tus aparatos electrónicos. Esta funda es compatible con iPhone 7 y 8, y está fabricada en goma y policarbonato. Es una funda protectora fina y liviana, que tiene dos partes para asegurar un cuidado completo a tu celular.

Actualmente esta funda de OtterBox tiene un gran descuento del 50% que lo deja con un precio final de $19.99. Es una funda de una marca reconocida y que además cuenta con características destacadas, como la inclusión de tapones para el puerto USB del celular evitando que ingrese suciedad y una garantía de por vida de parte de la marca.

2. Bumper Rhinoshield

Si prefieres algo más delicado para cuidar tu celular, este bumper de Rhinoshield puede ser para ti. Se trata de un marco de silicona que recubre los lados de tu teléfono, protegiéndolo de golpes y caídas de hasta 11 pies de altura. La funda tiene un poco de altura en ambas caras, lo que protege también el frente y dorso de tu celular en caídas en horizontal.

Con un precio de $24.99, este es el producto más costoso de la lista, pero que ofrece protección con estilo minimalista y seguridad. Disponible en varios colores, este bumper está diseñado para iPhone 7 y 8 Plus, dejando libre todos los puertos y parlantes para una mejor experiencia. Los clientes en Amazon afirman que es un producto que ayuda a proteger el celular, sin cubrirlo completamente.

3. Soporte PopSocket

Gracias a sus múltiples usos y facilidad de instalar en cualquier dispositivo, los PopSocket han ganado protagonismo dentro de los accesorios para celular en el último tiempo. Son accesorios de goma que se adhieren a la parte de atrás de tu celular, lo que te permite agarrarlo con mayor seguridad y también sirve como soporte para apoyar tu celular en horizontal y mirar un video, por ejemplo. Además, son plegables para garantizar un uso más cómodo del celular.

Por $9.99 puedes tener un producto muy útil y que está en tendencia hace ya un tiempo. La marca PopSocket ofrece además la opción de intercambiar sus diseños de la tapa, para poder adaptarlo a distintas fundas o situaciones. Algunos clientes en Amazon encontraron que la tapa se salía con facilidad, pero resaltan su comodidad en el uso del celular.

4. Anillo FitFort

Con una funcionalidad similar al producto anterior, el anillo FitFort ofrece una forma de sostener tu celular firmemente y evitar caídas. Por el movimiento del anillo en 360 grados alrededor del centro y 180 grados en vertical, permite un ajuste cómodo para cualquier dedo de tu mano y también poder usarlo como soporte. Además, su cuerpo metálico hace que sea el accesorio ideal para utilizar con soportes de imán para coches.

Este anillo tiene un precio de $10.99 y es el producto mejor valorado de la lista, con 4.6 estrellas. Los clientes en Amazon destacan su diseño elegante y minimalista, a la vez que consideran que es un accesorio muy útil y cómodo de utilizar. Este anillo tiene un tamaño de 1.38 pulgadas de alto, incluye una cinta doble cara y un protector transparente para que tu funda o celular no se arruinen con el pegamento.

5. Vidrio protector Ailun

Sin duda un vidrio protector es un accesorio indispensable para cualquier celular, ya que por poco dinero protege tu pantalla de caídas. Este producto en particular está diseñado para iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6 Plus y 6s Plus, tiene un grosor de 0.33 milímetros y una dureza de 9H que resiste impactos, rayones y líquido.

Este es el accesorio más económico de la lista, con un precio de $5.89, pero el más vendido de la guía en Amazon. Con un producto obtienes 3 protectores, para poder cambiarlos cuando se rompan. Además, incluye todos los accesorios necesarios para poder instalar cada uno de los vidrios correctamente.

6. Fundas para agua de Mpow

Ideal para el verano, estas fundas de Mpow mantendrán tu celular limpio y seguro del agua, arena y tierra. Se trata de una bolsa de plástico que puede contener hasta un celular de 6.5 pulgadas de pantalla, con un cierre hermético y una cinta para colgar. Las dos caras de la funda son transparentes, por lo que puede sacar fotos y videos en el agua. El material de la funda permite utilizar la pantalla touch de tu celular sin problema y también sus botones.

Por un precio de $7.99 puedes tener dos fundas para el agua, por lo que es uno de los productos más económicos de la guía. Además, es el segundo producto más vendido, con una calificación positiva de los clientes en Amazon, que destacan que son fundas muy resistentes y seguras, ideales para las vacaciones o hacer excursiones sin poner en riesgo tu celular.