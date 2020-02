Un pelo Pantene lo dice todo: Desafía las reglas y rompe con los prejuicios del cabello

Pantene lanza una nueva misión para desafiar las reglas y romper con los prejuicios del pelo en América Latina.

PANTENE ha marcado tendencias de belleza sobre cómo el mundo considera un pelo hermoso. Hoy, la marca redefine estas expectativas en América Latina con su nueva campaña “Un pelo Pantene lo dice todo”, con la misión de defender la inclusión, la individualidad y autoexpresión; alentando a mujeres y hombres a señalar y cambiar los juicios negativos que la sociedad impone con respecto al pelo. Al hacerlo, PANTENE se compromete firmemente a apoyar a las personas en su transición hacia el empoderamiento personal.

Algunos productos PANTENE disponibles en el mercado para ti:

1. Kit de acondicionador y champú – Pantene Rose Water:

Sin parabenos, ni colorantes, mezclas Pro-V en shampoo y acondicionador de agua de rosas relajante en paquete doble. ¡Date un capricho con rosas todos los días! Champú Pantene Pro-V Blends sin sulfato de agua de rosas, que ayuda a calmar e hidratar el cabello para darte el mejor cabello hidratado y suave con pétalos. La fórmula infundida de nutrientes de este champú calmante combina una mezcla Pro-V de Pro Vitamina B5, antioxidantes y extracto de rosa para ayudar a limpiar y vigorizar suavemente el cabello seco sin pelarlo.

Esta fórmula suave no contiene sulfatos, siliconas, parabenos, tintes o aceite mineral, y dejará tu cabello fresco con el aroma natural de agua de rosas, hojas de menta y lirio de los valles. El acondicionador sin sulfato de agua de rosas Pantene Pro-V Blends ayuda a calmar y rehidratar el cabello para que puedas lucir lo mejor posible con cabello hidratado y pétalo suave. La fórmula infundida en nutrientes de este acondicionador calmante combina una mezcla Pro-V de Pro Vitamina B5, antioxidantes y extracto de rosa para acondicionar suavemente y ayudar a revivir el cabello seco sin pelarlo.

2. Champú y acondicionador hidratante Pantene para cabello seco:

No solo te laves el cabello, ¡avívalo! Pantene Pro-V Daily Moisture Renewal Shampoo aporta más de lo que saca con cada lavado. Con una potente mezcla de nutrientes Pro-V, limpia suavemente tu cabello mientras alimenta cada mechón con fuerza. La fórmula ayuda a retener la humedad, por lo que te queda un cabello intensamente hidratado, fuerte y hermoso.

Combínalo con el acondicionador de renovación diaria de humedad para un cabello más saludable con 2 veces más humedad. El acondicionador hidratante de renovación diaria de humedad Pantene Pro-V presenta una potente mezcla de nutrientes Pro-V; esta lujosa crema ayuda a reponer visiblemente el cabello seco y sin vida desde la raíz hasta las puntas. Los microhidratantes funcionan para envolver cada hebra con una hidratación duradera, dejando tu cabello maravillosamente suave y manejable.

La campaña de PANTENE explora y desafía las tensiones sociales que provocan juicio, como: el pelo rebelde y chino vistos negativamente; el pelo canoso, visto como un estilo descuidado y olvidado; el pelo corto, considerado poco femenino; los peinados más largos para hombres, como poco viriles; o incluso un pelo expresivo con gran estilo, visto como un rasgo de frivolidad.

Además, PANTENE amplía el diálogo para romper las reglas no escritas, pero a menudo habladas, bajo el concepto de que “Un pelo Pantene lo dice todo”, incluso cuando la sociedad dice lo contrario.

“Un pelo Pantene lo dice todo, incluso cuando la sociedad indica que debes encajar, seguir una norma, o que no eres digno de progresar si no cumples con el estándar”, afirmó Paula Villaseñor, Gerente de Comunicación de la marca. “Un pelo Pantene lo dice todo no significa que tu pelo es lo único que importa. Significa que tu pelo es una parte central de tu identidad, y que habla muchísimo sobre la historia que quieres contar”.

“Un día en el que sientes que tu pelo luce increíble tiene un enorme poder: está científicamente demostrado que tiene un impacto positivo en la autoestima y en la actitud de las personas al enfrentarse al mundo y a los obstáculos que se le presentan. Al brindarte un día genial para el pelo, te ayudamos a sentirte invencible y fortalecido por tu individualidad”, agrega Paula Villaseñor. “Con Pantene, puedes decir lo que quieras, alto y claro, de la manera más grandiosa”.

Acerca de Pantene® Pro-V:

La línea Pantene® Pro-V incluye 12 colecciones que ayudan a brindarles un pelo saludable y hermoso a todas las mujeres. La actual oferta de Pantene® Pro-V incluye: Edición de Verano, Restauración, Control Caída, Liso Extremo, Hidratación, Rizos Definidos, Hidratación Extrema, Brillo Extremo, Cuidado Clásico, Liso y Sedoso, Micelar y Fuerza y Reconstrucción. Las tecnologías Pantene® Pro-V avanzan con la ayuda del Instituto Pantene. El instituto, fundado en 2012, es el actual reflejo del compromiso de Pantene de asociarse con líderes mundiales expertos en salud capilar al reunir a 12 científicos capilares líderes independientes con 7 científicos expertos de P&G para promover los avances en el cuidado capilar.