Una especia digestiva que no debe faltar en tu cocina

Si hay algo que me encanta de los países orientales es su cultura culinaria. Disfruto mucho del juegode sabores agrios, salados, picantes, dulces y amargos que ofrecen en cada plato de comida. De la India, por ejemplo, me encanta cómo en la tradición de Ayurveda se utilizan las distintas especias no sólo para para armonizar sabores sino para beneficiar a la digestión de los alimentos. Ese es el caso de la asafétida o hing, como se le llama en hindi.

Aunque es una especia que se da primordialmente en Irán Pakistán y Afganistán, yo conocí la asafétida mejor a través de ayurveda y la tradición india. Espérate, ¿Ayur que? Ayurveda se traduce literalmente como la ciencia de la vida y es una forma de medicina natural oriental muy antigua que se basa en que cada persona es distinta, por lo tanto, sus necesidades son diferentes. Ayurveda utiliza la alimentación, medicinas de hierbas, yoga, y meditación para atender las necesidades de cada persona y llevarlas a un balance.

Bien, ahora volviendo a la asafétida, desde ya te puedo asegurar que el sabor de la asafétida es mejor que lo que sugiere su nombre. Aunque de inicio su aroma puede ser potente y agresivo – sinceramente el olor es muy parecido a huevos podridos, no el balde le llaman “estiércol del diablo” – una vez se cocina tiene un aroma similar al ajo y la cebolla. De hecho, es sumamente importante cocinarla en un poco de aceite antes de usarla pues cruda puede provocar náuseas.

La asafétida o hing, es una resina con cualidades digestivas maravillosas. Ayuda a calmar la inflación o bloatness, flatulencias, cólicos y a digerir mejor los pedazos de comida en el intestino. También es buenísima para armonizar desbalances en la flora intestinal. ¿Eres de las que evita las habichuelas y legumbres por que provocan todos los síntomas que mencioné antes? Si sofríes asafétida en un poco de aceite y luego le añades tu sofrito, la digestión será muchísimo más llevadera.

Elhing o asafétida tiene propiedades que ayudan a calmar dolores y calambres pues es antiespasmódica y puede influenciar positivamente la menstruación, pues entre sus cualidades también se encuentran el que beneficia a la ovulación, calienta el útero ayudando así a prevenir espasmos entre otros muchísimos beneficios.

Cuando tu sistema digestivo se siente fuera de balance, se te dificulta ir al baño, retienes aire y gases, la mezcla de hierbas ayurvédicas y hing que ofrece el hingvastak es genial para trabajarlo. Puedes polvorearlo a las comidas o ingerirlo en un té

Así mismo, si no te es posible cocinar y consumir la asafétida en tus alimentos, pero quieres recibir sus beneficios y apoyar tu digestión, siempre puedes recurrir a las pastillas

Experimenta y disfruta de otros sabores que a la vez apoyan tu digestión. ¡Salud!

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG @tulsiandrose

FB @tulsiandrose