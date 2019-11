Usa la escritura como una herramienta para mejorar tu salud

"No tienes que ser escritora para escribir"

Muchas veces pensamos que para sanar, para que nuestras hormonas entren en balance, para manejar los dolores, para manejar la inflamación y todo lo que tiene que ver con nuestra salud como mujer solo hay que hacer ejercicio y comer bien. Y no me mal interpretes, eso es vital y necesario, pero va más allá. Y precisamente eso es lo que trabajo con mis clientas de coaching.

Manejar los cambios de estilo de vida y de alimentación, pero también manejar el cambio de mentalidad y cómo procesar esos cambios de la mejor manera posible apoyando tu sistema emocional y espiritual. Una de las maneras que me ayudan a trabajar la mentalidad y que, de hecho, uso con mis clientas es, la escritura. Ésta, aparte de mi práctica de meditación y yoga es una de las herramientas a la que recurro cuando sé que necesito entenderme un poco mejor.

No tienes que ser escritora para escribir. Con el simple hecho de dejar volar tu imaginación y sacar todo lo que está en tu mente, sin filtros, ya es como darte una terapia. Un libro que explica este proceso súper bien es The Artist Way de Julia Cameron.

Para trabajar esta técnica sólo necesitas una libreta y un bolígrafo o lápiz, y hacer un compromiso contigo de escribir cada mañana o tarde, o cuando mejor te funcione. La libreta puede ser sencilla o puedes crear algo como un diario. La opción es tuya.

Otro súper buen ejercicio es escribir describiendo un espacio y cómo te sientes en ese lugar. Eso te abrirá a la sensibilidad de percatarte de tus sentimientos y emociones y lo que evocan ciertas cosas para ti.

Si quieres saber más, presiona aquí para escuchar la entrevista que le hice a la escritora Ana Teresa Toro en mi podcast, Desde el útero. Ella da varias alternativas bien nítidas que pueden ayudarte mucho.

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG @tulsiandrose

FB @tulsiandrose

Podcast: Desde el útero