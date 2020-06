4 usos de la vaselina en tu rutina de belleza que te sacarán de un apuro

Los secretos de la vaselina en la belleza.

El petroleum jelly o mejor conocida como la vaselina es el ingrediente que se ha usado en años. La vaselina es una mezcla de aceites minerales, ceras y petróleo. Sus beneficios es que puede retener la humedad en la piel para evitar que se reseque.

Los usos de la vaselina son desde hidratar los labios, cuidar la nariz después de tener irritación por pañuelos desechables, aplicar vaselina para los tatuajes, pues hidrata y ayuda a reparar la piel o aplicarlo en las cutículas o los pies para que estén suaves. Ahora queremos que conozcas los usos de la vaselina en el mundo de la belleza y que podrá usarlos diariamente. Además, que lo puedes conseguir en todos lados y que tiene un costo muy accesible.

La duración de perfume dura más en pieles humedecida, esto es porque retiene la humedad y puede perdurar el aroma más. Un uso de la vaselina es que después de ducharte apliques en tus muñecas, cuello, pecho y después apliques tu fragancia. Ayudará a que prolongue más su aroma.

Muchos productos de las cejas, realmente no mantienen las cejas en su lugar y que luzcas bien peinadas. La vaselina ayudará a que las puedas peinar e incluso ayudan a que luzcan más gruesas. Otro uso de la vaselina es que los puedes usar para las pestañas, esto ayudará a que tenga más volumen, luzcan gruesas y alargadas.

Puedes aplicar máscara y después vaselina o solo un poco de vaselina para que las pestañas luzcan más naturales. Usa un cepillo de dientes o un aplicador de mascara limpio, para que puedan tener más forma tus cejas y pestañas.

La vaselina para la cara, es un tanto controversial. La vaselina no se recomienda usar en pieles grasas o mixtas, pues sí puede tapar los poros y causar comedones o acné. Un uso de la vaselina es aplicarlo como iluminador esto en las partes arriba de la mejilla para darle un brillo natural. Y, otro uso de la vaselina es que si tienes un rubor, polvo iluminador, base o alguna sombra lo puedes combinar para crear una textura cremosa y que te pueda durar más esa pigmentación en la piel. Necesitas muy poca cantidad de vaselina, para hacer esta mezcla.

No importa que tu tipo rastrillo sea desechable o no, puedes mantener el filo y que pueda cortar el vello sin tantas pasadas. Asegúrate que esté totalmente seco y aplica una capa delgada de vaselina cada vez que lo uses. Notarás que sin tanto esfuerzo podrás depilar tus piernas, brazos o el vello facial, en menos tiempo.

¿Qué vaselina es mejor?

La petroleum jelly o la vaselina, no solo se encuentra bajo la marca de Unilever, hay diversas marcas que no tienen el nombre de Vaselina, pero tienen la misma composición. Estas son dos marcas Curad y Kendall Healthcare. Qué son vaselina pura y que la puedes aplicar en la piel sin ningún problema.

También te puede interesar: 4 cremas para peinar tu cabello que quitan el frizz, dan brillo y suavidad