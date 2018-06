Utiliza lo mejor de Zumba para bajar de peso ¡YA!

Baja de peso mientras te diviertes con el método más popular: Zumba.

Desde su introducción dentro del mundo del ejercicio y las rutinas del acondicionamiento físico en la década de los 90, las rutinas de Zumba se han convertido en un auténtico fenómeno mundial, captando un gran número de seguidores a nivel internacional y ayudando a cientos de miles de personas a mantener un control de su peso, con rutinas aeróbicas diseñadas para quemar calorías en las zonas más cruciales del cuerpo.

Su particular enfoque en pasos y rutinas acompañadas de música con gran influencia latina, han hecho del Zumba una rutina de ejercicios que combina de manera perfecta el ejercicio ,y rutinas de acondicionamiento diario con la alegría y diversión de una rutina de baile. Las rutinas de Zumba han sido elaboradas de manera que resulten agradable para los practicantes.

En la actualidad, Zumba es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial dentro del mundo del fitness, en cada una de sus clases es posible quemar un estimado de entre 50 a 300 calorías y debido a su enfoque novedoso y divertido puede ser practicado por cada uno de los miembros de la familia.

No pienses más y empieza hoy un cambio en tu vida. Únete a la gran comunidad que han visto mejorar su salud y controlar su peso con activas y divertidas rutinas de acondicionamiento físico que ofrece Zumba.

Lo más destacado de la rutina Zumba, resumido en un set de cinco DVD’s donde se presentan las diferentes rutinas de ejercicios, acompañadas de los ritmos de la salsa, bachata, merengue y hip-hop, entre otros.

Rutinas de aerobics en distintos niveles, garantizan darte la máxima diversión y energizar tu día en sesiones de 20 minutos diarios. Este artículo incluye un par de maracas de la marcas similares a las de Zumba Toning Sticks.

Este paquete te introduce paso a paso en el estilo de vida Zumba. Compuesto por un pack de 8 DVDs con diferentes rutinas para quemar calorías, fortalecer piernas, mejorar la resistencia e iniciar un estilo de vida más activo con rutinas cortas de entre 20 a 30 minutos diarias.

El set deluxe incluye un plan de alimentación y una guía en físico donde se ilustra paso a paso, cada uno de los ejercicios contenidos en las rutinas y se explica las áreas del cuerpo que trabajan, y los beneficios que aportan a la salud.

3. Zapatos Strong by Zumba

Calzado importado, fabricado con las más resistentes telas y materiales sintéticos. Este zapato deportivo flexible está diseñado para soportar rutinas de alto impacto. Es cómodo, fresco y liviano para bailar al ritmo de Zumba.

Su suela de goma brinda un agarre firme y estable a cualquier superficie, y su diseño clásico es óptimo para ir al gimnasio, caminar, trotar, hacer diligencias y por supuesto hacer Zumba.

Top hecho de material fino y fresco. Estas cómodas camisetas son óptimas para las rutinas de ejercicio de alto impacto y gracias a su diseño sport, garantiza un flujo de aire constante.

En una amplia gama de colores y estilos, las camisetas Zumba son la prenda deportiva que se adapta con mayor facilidad al concepto de la marca, con una combinación de funcionalidad, belleza y comodidad.

La música más activa y variada en un paquete deluxe, compuesto por dos CD con toda la música de las clases de Zumba. Déjate llevar y siente los más pegajosos ritmos latinos como reggaetón, cumbia, salsa, bachata y muchos más.

El soundtrack que necesitas para empezar tu propia rutina de Zumba, lo tienes en este cómodo paquete que incluye algunos éxitos como Caipirinha, Dance, Dance y Dance and Bring It On.

