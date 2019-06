¿Vale la pena pagar una membresía para ir al gimnasio?

Todo depende de tus metas y si el gimnasio puede satisfacer tus necesidades.

¿Le ha pasado que luego de pagar una membresía de un gimnasio por un año, luego va solo tres veces o no como esperaba? A veces la falta de motivación o no tener tiempo disponible hace que las personas no le puedan sacar el mayor provecho a la membresía de un gimnasio. No obstante, pagar una membresía valdrá la pena si el gimnasio puede satisfacer sus necesidades y metas. Debido a esto, aquí le explico tres cosas básicas que debe considerar antes de inscribirse en un gimnasio.

1. Desarrolle un presupuesto

Lo primero que debe hacer es realizar un presupuesto para que así conozca cuánto dinero usted puede gastar en un gimnasio y así pueda escoger de manera responsable el gimnasio que se acoge a su presupuesto.

2. Considere el costo de la inscripción, la mensualidad y los cargos anuales

Luego de haber desarrollado su presupuesto, puede comenzar a buscar cuáles son lo gimnasios que usted puede suscribirse de acuerdo al dinero que usted desea gastar. Por ejemplo, si usted no quiere ganar mucho dinero debe buscar los gimnasios que tienen una mensualidad y cargos anuales bajos. Por otro lado, debe analizar si necesita pagar dinero extra por asistir a clases grupales o entrenamiento.

Por ejemplo, Planet Fitness es uno de los gimnasios más populares de los Estados Unidos, ya que su tarifa mensual es de $10. Sin embargo, para inscribirse debe pagar un cargo de $20 y anualmente $39 para cubrir los cargos de mantenimiento.

Además, debe conocer si puede cancelar su inscripción y cuáles son los cargos. Ya que la mayoría de los gimnasios ofrecen una membresía por un año y si usted decide cancelar la membresía tendría que pagar unos cargos o parte del dinero que debe. Para que no obtenga deudas innecesarias, debe estar seguro de que tiene tiempo disponible para asistir al gimnasio, suficiente dinero para pagar la membresía, cargos, etc. y sobre todo el compromiso para continuar asistiendo.

3. Analice los programas que ofrece el gimnasio y el equipo

Antes de inscribirse en un gimnasio debe analizar cuáles son los servicios que este ofrece y si lo pueden ayudar a cumplir sus metas. Ya que si usted no tiene tiempo en la semana para asistir al gimnasio y solo puede ir los fines de semana, debe buscar un gimnasio que esté abierto los días en los cuales usted puede asistir. Esto puede parecer simple u obvio, pero es sumamente importante para que usted pueda sacarle el mayor provecho a la membresía.

De igual forma, debe tomar en consideración la cantidad y el tipo de máquinas que tiene el gimnasio, ya que si a usted le interesa entrenar una parte de su cuerpo y el gimnasio no tiene las máquinas adecuadas, no sería costo efectivo inscribirse en ese gimnasio. De igual forma, si el gimnasio esta siempre lleno y no tiene máquinas suficientes usted podría perder su tiempo esperando que se desocupe una máquina.

Por ejemplo, LA Fitness además de tener una gran variedad de máquinas para entrenar ofrece clases de Yoga, Pilates y Spinning, las cuales puedes complementar con el entrenamiento regular.

