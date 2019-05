¿Vale la pena tener Netflix?

Conoce si obtener un servicio de streaming te conviene o no.

Netflix es un servicio de streaming muy popular, que te permite ver un sinnúmero de series, películas y documentales a través de Internet, cuando quieras y donde quieras. Si te gusta ver series y películas a tu propio ritmo a un bajo precio, posiblemente Netflix sea una excelente opción para ti. Sin embargo, si lo que buscas es disfrutar constantemente de películas y series de estreno, además de ver programación local, puede que Netflix no cumpla con tus expectativas. Ya que este servicio no incluye canales locales y no siempre tienen películas de estreno.

Sin embargo, tienes que tomar en consideración que Netflix ofrece una gran variedad de contenido original como series y documentales, que solamente puedes disfrutar a través de está plataforma. Además, la compañía está cada vez incorporando nuevo contenido de una forma más frecuente. De igual forma, si tienes niños Netflix ofrece una gran variedad de películas y series para niños de todas las edades.

Por otra parte, una de las ventajas de tener Netflix, es que este servicio se mantiene a la vanguardia en cuanto al uso de tecnología. Por ejemplo, recientemente Netflix estrenó Black Mirror: Bandersnatch, una película interactiva, en la cual tu puedes decidir lo que debe hacer el protagonista en la película.

Otra de las ventajas de tener Netflix es que es una plataforma multidispositivo que utiliza una interfaz muy intuitiva y que puedes personalizar según tus gustos. Puesto que puedes indicar qué tipo de películas te gustan y esta te presentará una lista del contenido que te puede interesar. Del mismo modo, esta plataforma se destaca por proveer una excelente calidad de imagen en HD y en 4K, además de sonido de alta calidad en Dolby 5.1.

Muchas personas utilizan este servicio por sus bajo costo y porque le permite ver su contenido en diferentes plataformas como televisor, tableta, teléfono, etc. Entre las membresías que ofrece Netflix se encuentran:

Plan básico de $8.99 al mes en el cual puedes ver series y películas en una pantalla en calidad de definición estándar (SD).

Plan estándar de $12.99 al mes en el cual puedes ver series y películas en dos pantallas a la vez con alta definición (HD).

Plan premium de $15.99 al mes en el cual puedes ver en cuatro pantallas a la vez con definición HD, Ultra HD y 4K.

Si todavía no estás seguro si te conviene obtener una membresía de Netflix, puedes obtener una suscripción de prueba por 30 días, gratis.

